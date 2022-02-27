12:04 27.02.2022 (обновлено: 20:02 27.02.2022)
Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс
Глава МИД Британии Трасс: британцам придется понести экономические жертвы из-за санкций
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Да, у нас будут экономические потери в Британии, будут потери в плане доступа к нефти и газу. Мы не импортируем много, но много импорта газа и нефти из России идет в континентальную часть Европы, поэтому, естественно, мы также испытаем последствия. Но я уверена, что британская общественность понимает, какую цену нам придется платить, если мы сейчас не встанем против Путина", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.
Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях: под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева