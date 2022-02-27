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Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс
Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс - РИА Новости, 27.02.2022
Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс
Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:04
2022-02-27T20:02
санкции в отношении россии
лиз трасс
великобритания
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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Да, у нас будут экономические потери в Британии, будут потери в плане доступа к нефти и газу. Мы не импортируем много, но много импорта газа и нефти из России идет в континентальную часть Европы, поэтому, естественно, мы также испытаем последствия. Но я уверена, что британская общественность понимает, какую цену нам придется платить, если мы сейчас не встанем против Путина", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях: под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20220227/britaniya-1775358196.html
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Екатерина Зайцева
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санкции в отношении россии, лиз трасс, великобритания
12:04 27.02.2022 (обновлено: 20:02 27.02.2022)
 
Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс

Глава МИД Британии Трасс: британцам придется понести экономические жертвы из-за санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Да, у нас будут экономические потери в Британии, будут потери в плане доступа к нефти и газу. Мы не импортируем много, но много импорта газа и нефти из России идет в континентальную часть Европы, поэтому, естественно, мы также испытаем последствия. Но я уверена, что британская общественность понимает, какую цену нам придется платить, если мы сейчас не встанем против Путина", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс
Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях: под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Санкции в отношении РоссииЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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