https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775358363.html

Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс

Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс - РИА Новости, 27.02.2022

Британцам придется понести убытки из-за санкций, заявила Трасс

Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:04

2022-02-27T12:04

2022-02-27T20:02

санкции в отношении россии

лиз трасс

великобритания

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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Великобритания понесет экономические убытки из-за санкций против России, но общественность относится к этому с пониманием, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс."Да, у нас будут экономические потери в Британии, будут потери в плане доступа к нефти и газу. Мы не импортируем много, но много импорта газа и нефти из России идет в континентальную часть Европы, поэтому, естественно, мы также испытаем последствия. Но я уверена, что британская общественность понимает, какую цену нам придется платить, если мы сейчас не встанем против Путина", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях: под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20220227/britaniya-1775358196.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, лиз трасс, великобритания