https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775321830.html

США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России

США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России - РИА Новости, 27.02.2022

США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России

США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:25

2022-02-27T02:25

2022-02-27T02:26

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому "печальному результату", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он подтвердил, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам в отношении России, если та не изменит свой курс в отношении Украины. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами едины", - подчеркнул американский чиновник.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220227/spisok-1775321667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире