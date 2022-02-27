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США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России
США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России - РИА Новости, 27.02.2022
США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России
США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:25
2022-02-27T02:26
сша
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому "печальному результату", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он подтвердил, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам в отношении России, если та не изменит свой курс в отношении Украины. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами едины", - подчеркнул американский чиновник.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.
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сша, россия, в мире
02:25 27.02.2022 (обновлено: 02:26 27.02.2022)
 
США пригрозили новыми санкциями против финансовой системы России

Белый дом пригрозил новыми санкциями против финансовой системы России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому "печальному результату", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Хотелось бы внести ясность: это печальный результат для жителей Украины, жителей России и многих других. Это не то, к чему мы стремились. Однако лишь президент (РФ Владимир – ред.) Путин может решить, какую еще цену Россия готова будет понести", - сказал чиновник Белого дома в ходе специального брифинга.
Он подтвердил, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам в отношении России, если та не изменит свой курс в отношении Украины. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами едины", - подчеркнул американский чиновник.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
02:21
Белый дом: ЕС работает над списком банков для отключения от SWIFT
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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