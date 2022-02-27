https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html

Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России

Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России - РИА Новости, 27.02.2022

Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России

Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ, заявил президент РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:10

2022-02-27T16:10

2022-02-27T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

нато

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье провел встречу в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым по ситуации на Украине."Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - сказал Путин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Оборонное ведомство также указывало, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, нато