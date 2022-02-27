https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства - РИА Новости, 27.02.2022

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:08

2022-02-27T16:08

2022-02-27T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.Как указал глава государства, это вызвано агрессивными заявлениями Запада.Так, в частности, сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что нынешняя ситуация может в конечном счете перерасти в конфликт Москвы и НАТО, "если мы не остановим Путина на Украине".Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны, стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".Операция по демилитаризации Украины Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские стратегические силы сдерживания Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Как указал глава государства, это вызвано агрессивными заявлениями Запада. 2022-02-27T16:08 true PT1M41S

Путин: Приказываю перевести силы сдерживания армии в режим несения боевого дежурства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. "Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — добавил глава государства. 2022-02-27T16:08 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

безопасность, россия, владимир путин