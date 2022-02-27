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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства - РИА Новости, 27.02.2022
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:08
2022-02-27T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.Как указал глава государства, это вызвано агрессивными заявлениями Запада.Так, в частности, сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что нынешняя ситуация может в конечном счете перерасти в конфликт Москвы и НАТО, "если мы не остановим Путина на Украине".Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны, стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".Операция по демилитаризации Украины Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Александра Покровская
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Российские стратегические силы сдерживания
Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Как указал глава государства, это вызвано агрессивными заявлениями Запада.
2022-02-27T16:08
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Путин: Приказываю перевести силы сдерживания армии в режим несения боевого дежурства
Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. "Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — добавил глава государства.
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безопасность, россия, владимир путин
16:08 27.02.2022 (обновлено: 19:55 27.02.2022)
 
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Путин приказал Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Как указал глава государства, это вызвано агрессивными заявлениями Запада.

"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Так, в частности, сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что нынешняя ситуация может в конечном счете перерасти в конфликт Москвы и НАТО, "если мы не остановим Путина на Украине".
Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны, стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".

Операция по демилитаризации Украины

Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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