12:02 27.02.2022 (обновлено: 14:22 27.02.2022)
Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс
Глава МИД Британии Трасс: ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.
Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Мадина Моргоева