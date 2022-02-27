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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс
Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс - РИА Новости, 27.02.2022
Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс
Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:02
2022-02-27T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:02 27.02.2022 (обновлено: 14:22 27.02.2022)
 
Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс

Глава МИД Британии Трасс: ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

"Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.

Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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