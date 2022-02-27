https://ria.ru/20220227/britaniya-1775358196.html

Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс

Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс - РИА Новости, 27.02.2022

Ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО, заявила Трасс

Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:02

2022-02-27T12:02

2022-02-27T14:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине может в конечном счете перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.Она добавила, что те экономические жертвы, которые придется понести Европе, несравнимы с потерями Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии