https://ria.ru/20220227/ogranicheniya-1775449008.html

Эксперт прокомментировал ограничения в Telegram из-за ситуации на Украине

Эксперт прокомментировал ограничения в Telegram из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Эксперт прокомментировал ограничения в Telegram из-за ситуации на Украине

Ограничение работы Telegram-каналов в вовлечённых в конфликт на Украине странах приведёт к имиджевым потерям и оттоку пользователей из соцсети, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:49

2022-02-27T23:49

2022-02-27T23:49

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

павел дуров

владимир путин

telegram (приложение)

россия

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донбасс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Ограничение работы Telegram-каналов в вовлечённых в конфликт на Украине странах приведёт к имиджевым потерям и оттоку пользователей из соцсети, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в воскресенье основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации. Позднее после массовых обращений пользователей компания отказалась от этой идеи."Если ограничения будут введены, то его (Telegram - ред.) сразу начнут обвинять обе стороны конфликта в том, что он пошел на поводу у противоположной стороны. Имиджевые потери будут сильными, плюс рост соцсети остановится и может начаться отток на другие площадки", - сказал Зыков.По мнению эксперта, причиной размышления руководства Telegram о возможном ограничении каналов мессенджера могло стать давление на руководство компании.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/facebook-1775444429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, павел дуров, владимир путин, telegram (приложение), россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, медиа - общество