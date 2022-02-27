Эксперт прокомментировал ограничения в Telegram из-за ситуации на Украине
Эксперт Зыков: ограничения в Telegram из-за ситуации на Украине скажутся на имидже соцсети
Мессенджер Telegram на экране телефона
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм. Ограничение работы Telegram-каналов в вовлечённых в конфликт на Украине странах приведёт к имиджевым потерям и оттоку пользователей из соцсети, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в воскресенье основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации. Позднее после массовых обращений пользователей компания отказалась от этой идеи.
"Если ограничения будут введены, то его (Telegram - ред.) сразу начнут обвинять обе стороны конфликта в том, что он пошел на поводу у противоположной стороны. Имиджевые потери будут сильными, плюс рост соцсети остановится и может начаться отток на другие площадки", - сказал Зыков.
По мнению эксперта, причиной размышления руководства Telegram о возможном ограничении каналов мессенджера могло стать давление на руководство компании.
"Очевидно, что на Дурова оказывали давление, скорее всего, это кто-то из инвесторов или потенциальных инвесторов мессенджера. И им, очевидно, не нравится, ради чего используется мессенджер, но стоит отметить, что текущие события являются наимощнейшим драйвером роста для Telegram. Так что, с одной стороны, контент причиняет проблемы, а с другой стороны, помогает расти", - добавил Зыков.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Ольга Филиппова