https://ria.ru/20220227/meta-1775440637.html
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ - РИА Новости, 27.02.2022
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ
Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:48
2022-02-27T22:48
2022-02-27T23:58
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих социальных сетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг.Meta, по его словам, получила от властей еще нескольких стран просьбы ограничить российские государственные СМИ, и сейчас рассматривает их."Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", - сказал Клегг.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, в мире, технологии
22:48 27.02.2022 (обновлено: 23:58 27.02.2022)
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ
Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины