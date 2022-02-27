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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/meta-1775440637.html
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ - РИА Новости, 27.02.2022
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ
Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:48
2022-02-27T23:58
обострение ситуации в днр и лнр
украина
киев
в мире
технологии
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих социальных сетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг.Meta, по его словам, получила от властей еще нескольких стран просьбы ограничить российские государственные СМИ, и сейчас рассматривает их."Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", - сказал Клегг.
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украина, киев, в мире, технологии
22:48 27.02.2022 (обновлено: 23:58 27.02.2022)
 
Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ

Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих социальных сетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг.
"По их просьбе ограничили доступ к нескольким аккаунтам на Украине, в том числе принадлежащим некоторым российским государственным медиаорганизациям", - написал Клегг в Twitter.
Meta, по его словам, получила от властей еще нескольких стран просьбы ограничить российские государственные СМИ, и сейчас рассматривает их.
"Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", - сказал Клегг.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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