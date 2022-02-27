https://ria.ru/20220227/meta-1775440637.html

Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ

Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ - РИА Новости, 27.02.2022

Meta ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ

Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T22:48

2022-02-27T22:48

2022-02-27T23:58

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ в своих социальных сетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг.Meta, по его словам, получила от властей еще нескольких стран просьбы ограничить российские государственные СМИ, и сейчас рассматривает их."Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", - сказал Клегг.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, киев, в мире, технологии