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Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева
Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева - РИА Новости, 27.02.2022
Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева
Россия не позволит издеваться над людьми, ставшими заложниками антирусского проекта, безответственной политики Киева, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:50
2022-02-27T15:26
ситуация в днр и лнр
валентина матвиенко
украина
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Россия не позволит издеваться над людьми, ставшими заложниками антирусского проекта, безответственной политики Киева, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что если кто-то посмеет проявить акты агрессии, продолжать попытки диверсионных актов, продолжать обстрелы мирного населения, "Россия теперь этого не позволит". Она подчеркнула, что Москва восемь лет настойчиво убеждала, что решить внутриукраинский проект можно только дипломатическим путем. Вместо этого были разговоры, игнорирование минских соглашений. "Пришло время поставить здесь точку", - уверена она.Сенатор отметила настоящее мужество и волю российского президента Владимира Путина, "что сегодня редко можно встретить среди лидеров других стран". По ее словам, Россия взяла на себя ответственность по принуждению к миру в Донецке и Луганске. После признания независимости ЛНР и ДНР Совет Федерации поддержал обращение президента об использовании российских вооруженных сил за пределами страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, украина
14:50 27.02.2022 (обновлено: 15:26 27.02.2022)
 
Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Москва заступится за заложников политики Киева

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Россия не позволит издеваться над людьми, ставшими заложниками антирусского проекта, безответственной политики Киева, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Больше мы не позволим издеваться над людьми, которые стали заложниками антирусского проекта безответственной политики украинского марионеточного режима", - сказала спикер в воскресенье в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Матвиенко отметила, что если кто-то посмеет проявить акты агрессии, продолжать попытки диверсионных актов, продолжать обстрелы мирного населения, "Россия теперь этого не позволит". Она подчеркнула, что Москва восемь лет настойчиво убеждала, что решить внутриукраинский проект можно только дипломатическим путем. Вместо этого были разговоры, игнорирование минских соглашений. "Пришло время поставить здесь точку", - уверена она.
Сенатор отметила настоящее мужество и волю российского президента Владимира Путина, "что сегодня редко можно встретить среди лидеров других стран". По ее словам, Россия взяла на себя ответственность по принуждению к миру в Донецке и Луганске. После признания независимости ЛНР и ДНР Совет Федерации поддержал обращение президента об использовании российских вооруженных сил за пределами страны.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВалентина МатвиенкоУкраина
 
 
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