https://ria.ru/20220227/matvienko-1775378013.html

Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева

Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева - РИА Новости, 27.02.2022

Матвиенко: Россия не позволит издеваться над заложниками политики Киева

Россия не позволит издеваться над людьми, ставшими заложниками антирусского проекта, безответственной политики Киева, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:50

2022-02-27T14:50

2022-02-27T15:26

ситуация в днр и лнр

валентина матвиенко

украина

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Россия не позволит издеваться над людьми, ставшими заложниками антирусского проекта, безответственной политики Киева, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что если кто-то посмеет проявить акты агрессии, продолжать попытки диверсионных актов, продолжать обстрелы мирного населения, "Россия теперь этого не позволит". Она подчеркнула, что Москва восемь лет настойчиво убеждала, что решить внутриукраинский проект можно только дипломатическим путем. Вместо этого были разговоры, игнорирование минских соглашений. "Пришло время поставить здесь точку", - уверена она.Сенатор отметила настоящее мужество и волю российского президента Владимира Путина, "что сегодня редко можно встретить среди лидеров других стран". По ее словам, Россия взяла на себя ответственность по принуждению к миру в Донецке и Луганске. После признания независимости ЛНР и ДНР Совет Федерации поддержал обращение президента об использовании российских вооруженных сил за пределами страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, украина