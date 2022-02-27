https://ria.ru/20220227/krym-1775119286.html

Конец еще одной блокады. Что с Северо-Крымским каналом сейчас

Конец еще одной блокады. Что с Северо-Крымским каналом сейчас - РИА Новости, 27.02.2022

Конец еще одной блокады. Что с Северо-Крымским каналом сейчас

Российские военные вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Теперь полуостров будет получать воду из привычного источника, который до 2014-го... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:00

2022-02-27T08:00

2022-02-27T10:07

крымский мост

ситуация в днр и лнр

ростех

российская академия наук

киев

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республика крым

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Российские военные вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Теперь полуостров будет получать воду из привычного источника, который до 2014-го обеспечивал 85% потребностей. Предстоят долгие восстановительные работы, украинская часть русла сильно заросла, некоторые сооружения подорваны. Зато потом Крым сможет опередить Краснодарский край по производству сельскохозяйственной продукции.То засуха, то наводнениеПохоже, Крым решил практически все основные проблемы. В конце 2015 года прорвали энергоблокаду, в 2018-м открыли мост через Керченский пролив, наладив наземную связь с "материком". На полуострове по-прежнему не работают Visa и MasterCard, зато есть "Мир" и банковская система, которая хоть и под санкциями Запада, но вполне эффективна.Воду перекрыли в мае 2014 года, и с тех пор ущерб от блокады достиг полутора триллионов рублей. Самым тяжелым был 2020-й — сильнейшая за 150 лет засуха. Водохранилища обмелели настолько, что плавать на лодке было уже нельзя. Власти Крыма подавали воду по четыре часа в день: два утром и столько же вечером.В 2021году могло быть еще хуже, поэтому весной опять ввели ограничения. Летом обрушились обильные дожди, даже случилось наводнение. Однако уже в октябре пересохло несколько рек, а в целом количество осадков местами оказалось на 43% меньше нормы.Крымчанам пришлось поливать поля так называемой жесткой подземной водой — с хлоридами и солями натрия. Почву теперь нужно промывать, так что вода из Северо-Крымского канала очень кстати.Крым собирался судиться с Киевом, но теперь это, видимо, не понадобится. Отпала нужда и в других проектах поставок воды, порой откровенно опасных для экологии.Три идеи и одно решениеЗа восемь лет на полуострове пробурили 38 скважин к подземным водам. Это помогло. Сейчас наполняемость крымских водохранилищ, связанных с каналом, — 170 миллионов кубометров, максимум за 35 лет. Местами воды так много, что возникли опасения слишком бурного половодья. В Бахчисарайском районе строят еще одно водохранилище на семь миллионов кубометров.Раньше в Северном Крыму росли только верблюжьи колючки и полынь. В 1963-м началась великая советская стройка, превратившая регион в цветущий сад. В том числе благодаря утечкам с Северо-Крымского канала образовались подземные воды, питающие корни растений. Если просто ее выкачивать, она закончилась бы за несколько лет и Северный Крым вернулся бы к первозданному состоянию. В полную силу проект с водозаборами должен был заработать в 2023-м. К этому моменту планировали построить новый крупный канал, по которому вода поступала бы из подземных горизонтов Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского водозаборов в Феодосию, Судак и Керчь. Крымские власти осознавали риски, поэтому обещали сделать так, чтобы вся израсходованная вода возвращалась обратно через уникальную систему дренажа.Была еще идея добывать воду из-под дна Азовского моря. Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждал, что она годится для технических нужд: полива, систем нагрева и охлаждения. После обработки даже можно пить. Однако специалисты предупреждали, что пресной воды, скорее всего, будет мало и на смену скоро придет соленая.Наиболее амбициозный и дорогой вариант — опреснительные станции. По данным "Коммерсанта", "Ростех" собирался построить в Крыму девять таких объектов общей мощностью миллиард кубометров воды. Четыре работали бы на основе выпаривания, остальные — по технологии обратного осмоса, процеживания морской воды через специальную мембрану.Это потребовало бы минимум 900 МВт дополнительной электрогенерации (например, газотурбинной). Реализовать программу предполагали к 2030-му. При этом только турбины обошлись бы в 78 миллиардов рублей. И это с учетом того, что опресненная вода считается "мертвой", то есть ее нельзя пить, если предварительно не смешать с нормальной.Новая реальность"Теперь эти проекты неактуальны. Вода, которая пойдет по Северо-Крымскому каналу, с головой покроет все нужды полуострова. В этом нет никаких сомнений. Сейчас сложно сказать, насколько канал готов к эксплуатации, но больших проблем не возникнет. Крымская часть как-то поддерживалась, а украинская вряд ли пострадала слишком серьезно", — говорит заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.Вместе с тем гидролог отметил, что выкачивание подземных вод следует немедленно прекратить — как и строительство водовода в Феодосию, Судак и Керчь. "Использование подземных вод увеличивает их минерализацию. Заявления крымских властей о том, что они нашли способ избежать засоления, на мой взгляд, необоснованны. Это грозило катастрофой", — подчеркивает он.Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко полагает, что открытие Северо-Крымского канала может вывести регион в сельскохозяйственные лидеры."Прежде всего это решит проблемы аграрного сектора. Мы возродим сельское хозяйство в степной и северной частях Крыма. В советское время у нас было около 400 тысяч гектаров поливной площади, а сейчас — 25 тысяч. Конечно, нужно много работать, но в перспективе получится выращивать виноград и овощи, заниматься животноводством. <…> Мы легко перекроем Краснодарский край по поставкам", — уверен ученый.При этом Тарасенко признает, что понадобятся серьезные расходы. В первую очередь надо расчистить канал, который местами завален строительным и бытовым мусором. "С магистральной частью проще, туда воду пустят быстро. Даже если половина уйдет в землю, ничего страшного — пусть пополняются грунтовые воды. А вот ответвлениями придется заниматься долгие годы, ведь они по всему Крыму. Затем — мелиорация, крымскую технику давно отправили на металлолом, надо закупить новую. Раньше ее можно было приобрести за границей, а теперь нужно наладить собственное производство", — рассуждает специалист.Главное, добавляет он, не увлекаться и не подавать сразу слишком много воды. В 1960-х, когда канал только построили, случилось наводнение, потому что все обрадовались и переоценили возможности.

https://ria.ru/20200914/shakhty-1577105761.html

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