https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак - РИА Новости, 27.02.2022
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:26
2022-02-27T00:26
2022-02-27T11:13
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство.В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", — подчеркнули в ведомстве.Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости. В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
https://ria.ru/20220226/internet-1775208838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
00:26 27.02.2022 (обновлено: 11:13 27.02.2022)
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Минцифры сообщило о масштабных кибератаках, все успешно отражаются
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство.
"На 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал "Госуслуг". Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности", — говорится в сообщении.
В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", — подчеркнули в ведомстве.
Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.
В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous
объявила кибервойну России
и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости.
В четверг утром Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Опубликовано: Э. Калимуллин