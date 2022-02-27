https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html

Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак

Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак - РИА Новости, 27.02.2022

Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак

Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:26

2022-02-27T00:26

2022-02-27T11:13

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство.В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", — подчеркнули в ведомстве.Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости. В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://ria.ru/20220226/internet-1775208838.html

россия

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия