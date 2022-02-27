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Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак - РИА Новости, 27.02.2022
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак
Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:26
2022-02-27T11:13
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство.В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", — подчеркнули в ведомстве.Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости. В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
00:26 27.02.2022 (обновлено: 11:13 27.02.2022)
 
Минцифры сообщило об отражении масштабных кибератак

Минцифры сообщило о масштабных кибератаках, все успешно отражаются

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Fotolia / Tomasz Zajda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минцифры сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство.

"На 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал "Госуслуг". Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности", — говорится в сообщении.

В Минцифры предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. "При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ", — подчеркнули в ведомстве.
Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.
В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости.
В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 07:04
Отключение России от интернета станет мировой проблемой, заявил аналитик
Опубликовано: Э. Калимуллин
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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