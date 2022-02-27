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Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России
Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022
Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России
Министры иностранных дел стран G7 на встрече, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, договорились продолжать поставлять оборонительное... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T21:59
2022-02-27T22:12
в мире
украина
g7
лиз трасс
россия
санкции
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 на встрече, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, договорились продолжать поставлять оборонительное вооружение Украине, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс."Важная встреча глав МИД G7 и Украины. У нас ясная позиция: (президент РФ Владимир – ред.) Путин должен потерпеть поражение, а суверенитет Украины восстановлен. Мы договорились продолжать поставлять Украине оборонительное вооружение и оборудование", - написала Трасс в Twitter. Стороны также договорились усилить санкции, чтобы нанести ущерб экономике России.Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".Власти РФ говорили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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в мире, украина, g7, лиз трасс, россия, санкции
21:59 27.02.2022 (обновлено: 22:12 27.02.2022)
 
Страны G7 решили поставлять Украине оружие и усилить санкции против России

Трасс: Страны G7 договорились поставлять Украине оружие и усилить санкции против России

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 на встрече, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, договорились продолжать поставлять оборонительное вооружение Украине, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Важная встреча глав МИД G7 и Украины. У нас ясная позиция: (президент РФ Владимир – ред.) Путин должен потерпеть поражение, а суверенитет Украины восстановлен. Мы договорились продолжать поставлять Украине оборонительное вооружение и оборудование", - написала Трасс в Twitter. Стороны также договорились усилить санкции, чтобы нанести ущерб экономике России.
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Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".
Власти РФ говорили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреУкраинаG7Лиз ТрассРоссияСанкции
 
 
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