https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

Россия обязана заблокировать Facebook

Россия обязана заблокировать Facebook - РИА Новости, 27.02.2022

Россия обязана заблокировать Facebook

Я сегодня общалась с хорошим знакомым. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:01

2022-02-27T19:01

2022-02-27T22:04

сша

россия

китай

facebook

генеральная прокуратура рф

в мире

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10579009fa743076d55ec1f57eec409.jpg

Я сегодня общалась с хорошим знакомым.Он сейчас в Киеве, превратившемся в криминальную клоаку, переполненную вооруженным сбродом. Ждет наших.В ходе разговора он в сердцах сказал, что Россия безнадежно проигрывает информационную войну, и особо упомянул позицию некоторых "мастеров культуры". Я ему ответила, что упомянутые граждане получают жесткий общественный отпор, а в целом в диком русском Мордоре как-то не принято затыкать людям рот.Возникла пауза, после которой он коротко обронил: "М-да, трудно вам будет".Это, наверное, и впрямь тема для общественно-политического обсуждения — в какой форме и степени приемлемо выражать свое несогласие с ведущейся твоей страной военной операцией — и, возможно, нужны даже какие-то законодательные ограничения. Как минимум в одном случае они точно есть: Генпрокуратура пояснила, что финансовая и иная помощь иностранному государству в подобной ситуации подпадает под статью о государственной измене.Но, помимо этого, есть виды деятельности, по поводу которых нет и не может быть никаких дискуссий.В данный момент Facebook буквально затоплен рекламой ложных сообщений от имени РИА Новости и других государственных СМИ с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины.Разумеется, никакие усилия и обращения к социальной сети прекратить распространение фейков результата не дали.Это не действия российских граждан, чьи политические убеждения, пока их выражение не переходит рамки закона, защищены Конституцией. Это работает американская корпорация Meta, тесно связанная со спецслужбами США.Давайте говорить прямо: человечество ускоренно движется к третьей мировой войне, поскольку существовавшая многие десятилетия глобальная система исчерпала себя и грозит в любой момент обрушиться — в первую очередь на голову ее главных бенефициаров. И можно понять их нежелание расставаться со статус-кво.Собственно, именно это обстоятельство уже неоднократно приводило человечество к одному и тому же методу разрешения подобных системных проблем: очень большой войне. В прошлом веке это оказались две мировые войны. И в обеих, что характерно, именно на Россию Западом была успешно навешена роль того, кто вынес на себе их главные тяготы и жертвы и обеспечил победу.Ничего удивительного, что было решено в очередной раз задействовать столь прекрасно себя зарекомендовавший сценарий. Проблема только в малюсеньком обстоятельстве: наличии теперь ядерного оружия и у России, и у США, и у Китая, и у других великих держав, имеющих свой интерес в происходящем.А значит, прямое военное столкновение между ними неприемлемо, поскольку молниеносно обернется ядерным апокалипсисом. По-своему остроумно, что выход был найден в том, что Украина оказалась превращена Западом в антироссийскую "грязную ядерную бомбу". Причем не только в переносном смысле. Судя по яростной реакции российского руководства на заявления Зеленского о возможности создания Киевом ядерного оружия, это вовсе не пустые угрозы.Прямо сейчас Россия вынуждена мучительно и с кровью разгребать навороченный американцами у нас под боком нацистский гадюшник, который является частью куда более масштабного и страшного процесса.Российское государство может снисходительно относиться к собственным гражданам, которые не видят, не знают и не верят в описанную подоплеку событий и выражают свое несогласие с его действиями.Но позволять в нынешней ситуации активно действовать в российском информационном поле вражеской — а это именно так — пропаганде, реализуемой противником (слово "вероятный" уже можно убрать), — абсурдно и просто самоубийственно.Тут совершенно нечего обсуждать.Facebook, а также любые другие иностранные социальные сети, в которых активно и целенаправленно разгоняется антироссийская пропаганда, причем на откровенно фейковой основе, должны быть целиком и полностью заблокированы на территории Российской Федерации. Это вопрос национальной безопасности.Хочется верить, что данное решение будет принято и исполнено в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

сша, россия, китай, facebook, генеральная прокуратура рф, в мире, авторы