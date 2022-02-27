https://ria.ru/20220227/genprokuratura-1775372461.html

Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену - РИА Новости, 27.02.2022

Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:10

2022-02-27T14:10

2022-02-27T14:54

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.В ведомстве напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. "Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — говорится в сообщении.За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.Двадцать первого февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф