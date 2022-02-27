14:10 27.02.2022 (обновлено: 14:54 27.02.2022)
Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену
Генпрокуратура напомнила об ответственности за помощь другим государствам во вред России
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — говорится в сообщении.
За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.
Двадцать первого февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева