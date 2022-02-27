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Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену
Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену - РИА Новости, 27.02.2022
Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену
Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:10
2022-02-27T14:54
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.В ведомстве напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. "Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — говорится в сообщении.За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.Двадцать первого февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф
14:10 27.02.2022 (обновлено: 14:54 27.02.2022)
 
Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генпрокуратура напомнила об ответственности за помощь другим государствам во вред России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
В ведомстве напомнили, что российские Вооруженные силы проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.
"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса (государственная измена)", — говорится в сообщении.
За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.
Двадцать первого февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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