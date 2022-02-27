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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы - РИА Новости, 27.02.2022
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы
Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:05
2022-02-27T19:15
в мире
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.Ранее в воскресенье он сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации."Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры", - написал Дуров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220224/telegram-1774808277.html
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Севастиан Котов
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в мире, россия, украина, павел дуров, telegram
19:05 27.02.2022 (обновлено: 19:15 27.02.2022)
 
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы

Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы в России и Украине

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
Ранее в воскресенье он сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:22
Дуров объяснил сбой в работе Telegram
"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры", - написал Дуров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаПавел ДуровTelegram
 
 
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