https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы

Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы - РИА Новости, 27.02.2022

Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы

Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:05

2022-02-27T19:05

2022-02-27T19:15

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.Ранее в воскресенье он сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации."Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры", - написал Дуров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220224/telegram-1774808277.html

https://ria.ru/20220131/telegram-1770309607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, павел дуров, telegram