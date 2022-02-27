19:05 27.02.2022 (обновлено: 19:15 27.02.2022)
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы в России и Украине
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Telegram после обращений пользователей решил не отключать каналы в РФ и на Украине, но призывает перепроверять новости, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
Ранее в воскресенье он сообщил о возможности частично или полностью ограничить работу каналов "в вовлеченных странах" на время конфликта на Украине в случае эскалации.
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"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры", - написал Дуров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Севастиан Котов