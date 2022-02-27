Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить
Поднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизить
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.
На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен - по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Этим уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.
"Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.
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Опубликовано: Максим Горбачев