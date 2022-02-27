Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/dns-1775325397.html
Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить
Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить - РИА Новости, 27.02.2022
Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить
Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:54
2022-02-27T03:54
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770035077_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64c090fb6d699936652bee17c438943d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен - по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Этим уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа."Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774943036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770035077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_816d304fa206ec635f46a0fb4f37c708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
03:54 27.02.2022
 
Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить

Поднявшая цены на товары до 30 процентов сеть электроники DNS пообещала их снизить

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.
На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен - по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Этим уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.
"Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 07:08
Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала