https://ria.ru/20220227/dns-1775325397.html

Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить

Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить - РИА Новости, 27.02.2022

Поднявшая цены на товары сеть электроники DNS пообещала их снизить

Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:54

2022-02-27T03:54

2022-02-27T03:54

экономика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен - по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Этим уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа."Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774943036.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия