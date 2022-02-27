В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством
Глава комитета ГД Аксаков сравнил возможные санкции против резервов России с воровством
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции, которые Запад грозит наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. А представитель американской администрации сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ РФ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции.
"Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", - прокомментировал Аксаков.
"Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.
По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.
В воскресенье Банк России выпустил заявление, в котором, в частности, подчеркнул, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.
Опубликовано: Александра Покровская