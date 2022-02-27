https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html

В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством

В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством - РИА Новости, 27.02.2022

В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством

Санкции, которые Запад грозит наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:48

2022-02-27T17:48

2022-02-27T17:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Санкции, которые Запад грозит наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России. А представитель американской администрации сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ РФ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции."Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", - прокомментировал Аксаков."Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.В воскресенье Банк России выпустил заявление, в котором, в частности, подчеркнул, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

https://ria.ru/20220227/finsistema-1775323515.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии