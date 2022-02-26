21:18 26.02.2022 (обновлено: 21:52 26.02.2022)
Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ
Зеленский заявил, что призвал генсека ООН Гутерреша лишить Россию права голоса в Совбезе
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине "геноцидом", при этом у генсека нет таких полномочий.
"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что обсудил эти вопросы с генсеком ООН.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия считает заявления генерального секретаря ООН о ситуации на востоке Украины не соответствующими его статусу и полномочиям. Небензя подчеркнул, что не было ни одного конфликта, когда бы генеральный секретарь организации "позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны". При этом "по ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского комплекса мер резолюции 2202 СБ ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском", отметил российский постпред.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк