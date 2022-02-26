https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html

Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ

Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:18

2022-02-26T21:18

2022-02-26T21:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине "геноцидом", при этом у генсека нет таких полномочий."Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что обсудил эти вопросы с генсеком ООН.Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия считает заявления генерального секретаря ООН о ситуации на востоке Украины не соответствующими его статусу и полномочиям. Небензя подчеркнул, что не было ни одного конфликта, когда бы генеральный секретарь организации "позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны". При этом "по ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского комплекса мер резолюции 2202 СБ ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском", отметил российский постпред.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775297831.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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