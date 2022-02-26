https://ria.ru/20220226/ukraina-1775267955.html
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:21
2022-02-26T16:21
2022-02-26T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
турция
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера."…Обсуждались военное вмешательство России на Украине и последние события", - отмечает канцелярия.Как уточняется, "президент Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775262799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донбасс
16:21 26.02.2022 (обновлено: 16:30 26.02.2022)
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине по телефону