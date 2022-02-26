https://ria.ru/20220226/ukraina-1775267955.html

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:21

2022-02-26T16:21

2022-02-26T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

турция

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера."…Обсуждались военное вмешательство России на Украине и последние события", - отмечает канцелярия.Как уточняется, "президент Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донбасс