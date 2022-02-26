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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775267955.html
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:21
2022-02-26T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
турция
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера."…Обсуждались военное вмешательство России на Украине и последние события", - отмечает канцелярия.Как уточняется, "президент Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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украина
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украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донбасс
16:21 26.02.2022 (обновлено: 16:30 26.02.2022)
 
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине по телефону

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"…Обсуждались военное вмешательство России на Украине и последние события", - отмечает канцелярия.
Как уточняется, "президент Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев отказался от переговоров с Москвой
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийТурцияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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