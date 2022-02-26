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В России Twitter начал работать со сбоями
В России Twitter начал работать со сбоями - РИА Новости, 26.02.2022
В России Twitter начал работать со сбоями
Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:18
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технологии
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России.По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети. "Мы знаем, что (доступ к - ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", - говорится в заявлении.Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.
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в мире, россия, украина, twitter, технологии
20:18 26.02.2022 (обновлено: 20:19 26.02.2022)
 
В России Twitter начал работать со сбоями

Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у пользователей в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России.
По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети.
"Мы знаем, что (доступ к - ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", - говорится в заявлении.
Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
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