https://ria.ru/20220226/twitter-1775293818.html

В России Twitter начал работать со сбоями

В России Twitter начал работать со сбоями - РИА Новости, 26.02.2022

В России Twitter начал работать со сбоями

Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:18

2022-02-26T20:18

2022-02-26T20:19

в мире

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технологии

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России.По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети. "Мы знаем, что (доступ к - ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", - говорится в заявлении.Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, twitter, технологии