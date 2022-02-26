https://ria.ru/20220226/twitter-1775293818.html
В России Twitter начал работать со сбоями
В России Twitter начал работать со сбоями - РИА Новости, 26.02.2022
В России Twitter начал работать со сбоями
Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:18
2022-02-26T20:18
2022-02-26T20:19
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технологии
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России.По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети. "Мы знаем, что (доступ к - ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", - говорится в заявлении.Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, twitter, технологии
20:18 26.02.2022 (обновлено: 20:19 26.02.2022)
В России Twitter начал работать со сбоями
Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у пользователей в России