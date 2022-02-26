Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/twitter-1775247192.html
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 26.02.2022
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:40
2022-02-26T13:40
общество
twitter
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.50 мск зафиксирована 1074 жалоба. Больше всего жалоб поступает на веб-сайт (59%), приложение (37%) и комментарии (5%).
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/reklama-1775218841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, twitter, россия
13:40 26.02.2022
 
В работе Twitter произошел сбой

Российские пользователи Twitter пожаловались на сбои

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 12.50 мск зафиксирована 1074 жалоба. Больше всего жалоб поступает на веб-сайт (59%), приложение (37%) и комментарии (5%).
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:28В мире
Facebook запретил российским государственным СМИ выдавать рекламу
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ОбществоTwitterРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала