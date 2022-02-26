https://ria.ru/20220226/twitter-1775247192.html

В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 26.02.2022

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:40

2022-02-26T13:40

2022-02-26T13:40

общество

twitter

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.50 мск зафиксирована 1074 жалоба. Больше всего жалоб поступает на веб-сайт (59%), приложение (37%) и комментарии (5%).

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/reklama-1775218841.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, twitter, россия