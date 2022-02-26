https://ria.ru/20220226/twitter-1775247192.html
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 26.02.2022
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:40
2022-02-26T13:40
2022-02-26T13:40
общество
twitter
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пользователи Twitter в России сообщают в субботу о сбое в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.50 мск зафиксирована 1074 жалоба. Больше всего жалоб поступает на веб-сайт (59%), приложение (37%) и комментарии (5%).
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/reklama-1775218841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, twitter, россия
В работе Twitter произошел сбой
Российские пользователи Twitter пожаловались на сбои