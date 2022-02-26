https://ria.ru/20220226/twitter-1775201921.html

Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"

Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа" - РИА Новости, 26.02.2022

Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"

Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:56

2022-02-26T02:56

2022-02-26T03:15

технологии

в мире

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера."Наш главный приоритет - обеспечение безопасности людей в Twitter", - говорится в сообщении социальной сети, которая, по ее словам, отслеживает "риски, связанные с конфликтом в Украине", выявляя и пресекая попытки распространения "ложной и вводящей в заблуждение информации".Сообщается также, что социальная сеть "приостанавливает рекламу в Украине и России", чтобы не отвлекать пользователей от критически важной информации, связанной с общественной безопасностью."Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220225/facebook-1775187042.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, в мире, украина, россия