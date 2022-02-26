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Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"
Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа" - РИА Новости, 26.02.2022
Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"
Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:56
2022-02-26T03:15
технологии
в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера."Наш главный приоритет - обеспечение безопасности людей в Twitter", - говорится в сообщении социальной сети, которая, по ее словам, отслеживает "риски, связанные с конфликтом в Украине", выявляя и пресекая попытки распространения "ложной и вводящей в заблуждение информации".Сообщается также, что социальная сеть "приостанавливает рекламу в Украине и России", чтобы не отвлекать пользователей от критически важной информации, связанной с общественной безопасностью."Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента", - подчеркивается в сообщении.
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технологии, в мире, украина, россия
02:56 26.02.2022 (обновлено: 03:15 26.02.2022)
 
Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"

Twitter из-за ситуации вокруг Украины начал принимать меры против "манипулируемых медиа"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.
"Наш главный приоритет - обеспечение безопасности людей в Twitter", - говорится в сообщении социальной сети, которая, по ее словам, отслеживает "риски, связанные с конфликтом в Украине", выявляя и пресекая попытки распространения "ложной и вводящей в заблуждение информации".
"Мы активно проверяем твиты для выявления манипуляций с платформой (или другого недостоверного поведения) и принимаем принудительные меры против синтетических и манипулируемых медиа, которые представляют ложное или вводящее в заблуждение описание происходящего", - отметили в соцсети.
Сообщается также, что социальная сеть "приостанавливает рекламу в Украине и России", чтобы не отвлекать пользователей от критически важной информации, связанной с общественной безопасностью.
"Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента", - подчеркивается в сообщении.
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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