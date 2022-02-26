02:56 26.02.2022 (обновлено: 03:15 26.02.2022)
Twitter начал принимать меры против "манипулируемых медиа"
Twitter из-за ситуации вокруг Украины начал принимать меры против "манипулируемых медиа"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.
"Наш главный приоритет - обеспечение безопасности людей в Twitter", - говорится в сообщении социальной сети, которая, по ее словам, отслеживает "риски, связанные с конфликтом в Украине", выявляя и пресекая попытки распространения "ложной и вводящей в заблуждение информации".
"Мы активно проверяем твиты для выявления манипуляций с платформой (или другого недостоверного поведения) и принимаем принудительные меры против синтетических и манипулируемых медиа, которые представляют ложное или вводящее в заблуждение описание происходящего", - отметили в соцсети.
Сообщается также, что социальная сеть "приостанавливает рекламу в Украине и России", чтобы не отвлекать пользователей от критически важной информации, связанной с общественной безопасностью.
"Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента", - подчеркивается в сообщении.
Опубликовано: Максим Горбачев