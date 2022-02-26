Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/swift-1775243711.html
СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней
СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней - РИА Новости, 26.02.2022
СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней
Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:11
2022-02-26T13:26
санкции в отношении россии
экономика
swift
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны."SWIFT - это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", - приводит агентство Рейтер слова неназванного главы банка.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Так, на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, экономика, swift, россия
13:11 26.02.2022 (обновлено: 13:26 26.02.2022)
 
СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

Рейтер: решение о возможном отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
"SWIFT - это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", - приводит агентство Рейтер слова неназванного главы банка.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Так, на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: Влада Копылова
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаSWIFTРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала