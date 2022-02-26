13:11 26.02.2022 (обновлено: 13:26 26.02.2022)
СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней
Рейтер: решение о возможном отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
"SWIFT - это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", - приводит агентство Рейтер слова неназванного главы банка.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Так, на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Опубликовано: Влада Копылова