https://ria.ru/20220226/swift-1775243711.html

СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней - РИА Новости, 26.02.2022

СМИ: решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:11

2022-02-26T13:11

2022-02-26T13:26

санкции в отношении россии

экономика

swift

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, сообщают СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны."SWIFT - это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", - приводит агентство Рейтер слова неназванного главы банка.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Так, на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, swift, россия