https://ria.ru/20220226/roditelskaya-1775166271.html

В России наступила Вселенская родительская суббота

В России наступила Вселенская родительская суббота - РИА Новости, 26.02.2022

В России наступила Вселенская родительская суббота

Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:00

2022-02-26T00:00

2022-02-26T10:59

религия

религия

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МОСКВА, 26 фев – РИА-Новости. Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.В последнюю субботу перед Масленицей верующие поминают усопших. Дело в том, что следующий день посвящен в Церкви событиям второго пришествия Христа: страшному суду и всеобщему воскресению. Кроме того, в этот день в церкви происходит заговение на мясо. Поэтому Вселенскую субботу еще именуют "мясопустной" (от церковнославянского "мясопуст", что означает "мясо оставляю", то есть "ем в последний раз").На Вселенскую родительскую субботу христиане молят Бога о помиловании всех "от века усопших православных христиан". Отсюда и название - "Вселенская". Особенно горячо молятся о тех, чья смерть наступила внезапно: на войне, в результате стихийных бедствий или катастроф. Это значит, что они не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.В этот день в храмах проходят заупокойные Божественные литургии. А после — общие панихиды, во время которых верующие обращаются ко Всевышнему и просят Его явить им Свою милость.

https://ria.ru/20220215/sretenie-1772762032.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия