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Религия
https://ria.ru/20220226/roditelskaya-1775166271.html
В России наступила Вселенская родительская суббота
В России наступила Вселенская родительская суббота - РИА Новости, 26.02.2022
В России наступила Вселенская родительская суббота
Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:00
2022-02-26T10:59
религия
религия
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МОСКВА, 26 фев – РИА-Новости. Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.В последнюю субботу перед Масленицей верующие поминают усопших. Дело в том, что следующий день посвящен в Церкви событиям второго пришествия Христа: страшному суду и всеобщему воскресению. Кроме того, в этот день в церкви происходит заговение на мясо. Поэтому Вселенскую субботу еще именуют "мясопустной" (от церковнославянского "мясопуст", что означает "мясо оставляю", то есть "ем в последний раз").На Вселенскую родительскую субботу христиане молят Бога о помиловании всех "от века усопших православных христиан". Отсюда и название - "Вселенская". Особенно горячо молятся о тех, чья смерть наступила внезапно: на войне, в результате стихийных бедствий или катастроф. Это значит, что они не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.В этот день в храмах проходят заупокойные Божественные литургии. А после — общие панихиды, во время которых верующие обращаются ко Всевышнему и просят Его явить им Свою милость.
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Никита Бизин
Никита Бизин
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религия
00:00 26.02.2022 (обновлено: 10:59 26.02.2022)
 

В России наступила Вселенская родительская суббота

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 фев – РИА-Новости. Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.
В последнюю субботу перед Масленицей верующие поминают усопших. Дело в том, что следующий день посвящен в Церкви событиям второго пришествия Христа: страшному суду и всеобщему воскресению.
Кроме того, в этот день в церкви происходит заговение на мясо. Поэтому Вселенскую субботу еще именуют "мясопустной" (от церковнославянского "мясопуст", что означает "мясо оставляю", то есть "ем в последний раз").
На Вселенскую родительскую субботу христиане молят Бога о помиловании всех "от века усопших православных христиан". Отсюда и название - "Вселенская".
Особенно горячо молятся о тех, чья смерть наступила внезапно: на войне, в результате стихийных бедствий или катастроф. Это значит, что они не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.
В этот день в храмах проходят заупокойные Божественные литургии. А после — общие панихиды, во время которых верующие обращаются ко Всевышнему и просят Его явить им Свою милость.
Сретение Господне
15 февраля, 00:00Религия
В России отмечают Сретение Господне
Опубликовано: Никита Бизин
 
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