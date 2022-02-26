https://ria.ru/20220226/postavki-1775310656.html
Глава Евросовета заявил, что ЕС облегчит доставку военной помощи Киеву
Глава Евросовета заявил, что ЕС облегчит доставку военной помощи Киеву - РИА Новости, 26.02.2022
Глава Евросовета заявил, что ЕС облегчит доставку военной помощи Киеву
Евросоюз облегчит процесс поставки военной помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:27
2022-02-26T23:27
2022-02-26T23:30
в мире
ситуация в днр и лнр
евросоюз
украина
шарль мишель
евросовет
владимир путин
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз облегчит процесс поставки военной помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Оборона ЕС в действии - в рамках поддержки Украине. Облегчим доставку военной помощи из ЕС на Украину. Демократическая Украина победит", - написал Мишель в Twitter.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине запланирован на вечер воскресенья, 27 февраля. По его словам, там будут обсуждаться дальнейшие меры в поддержку Украины. В числе прочего Боррель предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, евросоюз, украина, шарль мишель, евросовет, владимир путин, жозеп боррель, луганская народная республика, россия, киев
23:27 26.02.2022 (обновлено: 23:30 26.02.2022)
Глава Евросовета заявил, что ЕС облегчит доставку военной помощи Киеву
Глава Евросовета Мишель заявил, что Евросоюз облегчит доставку военной помощи Киеву