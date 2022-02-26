10:29 26.02.2022 (обновлено: 10:36 26.02.2022)
S7 проработает облет закрытых воздушных пространств
S7 проработает облет закрытых воздушных пространств, планирует рейсы в Верону и Ниццу
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская S7 в связи с меняющейся ситуацией прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств, сегодня планирует рейсы в Верону и Ниццу, сообщает авиакомпания.
В пятницу S7 сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.
"В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств. Сегодня запланированы рейсы: S7 3585 и S7 3586 Москва - Верона - Москва, S7 3751 и S7 3752 Москва - Ницца - Москва", - говорится в сообщении.
Чехия и Польша с полуночи на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний в связи с военной операцией РФ на Украине. Кроме того, ранее Лондон запретил деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Опубликовано: Дарья Буймова