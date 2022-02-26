https://ria.ru/20220226/polety-1775225393.html

S7 проработает облет закрытых воздушных пространств

S7 проработает облет закрытых воздушных пространств - РИА Новости, 26.02.2022

S7 проработает облет закрытых воздушных пространств

Российская S7 в связи с меняющейся ситуацией прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств, сегодня планирует рейсы в Верону и Ниццу,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:29

2022-02-26T10:29

2022-02-26T10:36

владимир путин

ларнака (район)

аликанте

россия

аэрофлот

s7 airlines

новости - туризм

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская S7 в связи с меняющейся ситуацией прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств, сегодня планирует рейсы в Верону и Ниццу, сообщает авиакомпания.В пятницу S7 сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена."В связи с меняющейся ситуацией S7 Airlines прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств. Сегодня запланированы рейсы: S7 3585 и S7 3586 Москва - Верона - Москва, S7 3751 и S7 3752 Москва - Ницца - Москва", - говорится в сообщении.Чехия и Польша с полуночи на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний в связи с военной операцией РФ на Украине. Кроме того, ранее Лондон запретил деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/sanktsii-1775191600.html

https://ria.ru/20220224/britaniya-1774894609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, ларнака (район), аликанте, россия, аэрофлот, s7 airlines, новости - туризм