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Наука
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Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте
Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте - РИА Новости, 26.02.2022
Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте
Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T04:42
2022-02-26T15:48
наука
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу "Роскосмос".Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и посадкой "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции, 30 марта. Одиннадцатого марта ожидается еще одна коррекция орбиты станции.Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" включились в 04:22 мск и проработали чуть больше девяти минут. Средняя высота орбиты после маневра возросла на 1,3 километра и составляет 418,1 километра.На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет экипаж из трех россиян — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Артемьев прилетит на станцию уже третий раз, а его коллеги по экипажу — первый. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королев". Ракету украсят гербом университета.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
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космос - риа наука, земля, наса, россия, международная космическая станция (мкс)
04:42 26.02.2022 (обновлено: 15:48 26.02.2022)
 
Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте

Высоту орбиты МКС повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" в марте

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
МКС
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу "Роскосмос".

"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19", — говорится в сообщении.

Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и посадкой "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции, 30 марта. Одиннадцатого марта ожидается еще одна коррекция орбиты станции.
Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" включились в 04:22 мск и проработали чуть больше девяти минут. Средняя высота орбиты после маневра возросла на 1,3 километра и составляет 418,1 километра.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет экипаж из трех россиян — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Артемьев прилетит на станцию уже третий раз, а его коллеги по экипажу — первый. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королев". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
Опубликовано: Максим Горбачев
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляНАСАРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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