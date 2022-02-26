https://ria.ru/20220226/orbita-1775205893.html

Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте

Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте - РИА Новости, 26.02.2022

Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте

Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T04:42

2022-02-26T04:42

2022-02-26T15:48

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу "Роскосмос".Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и посадкой "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции, 30 марта. Одиннадцатого марта ожидается еще одна коррекция орбиты станции.Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" включились в 04:22 мск и проработали чуть больше девяти минут. Средняя высота орбиты после маневра возросла на 1,3 километра и составляет 418,1 километра.На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет экипаж из трех россиян — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Артемьев прилетит на станцию уже третий раз, а его коллеги по экипажу — первый. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королев". Ракету украсят гербом университета.Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер."Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.

https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html

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Максим Горбачев

космос - риа наука, земля, наса, россия, международная космическая станция (мкс)