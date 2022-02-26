04:42 26.02.2022 (обновлено: 15:48 26.02.2022)
Орбиту МКС подняли перед полетами "Союзов" в марте
Высоту орбиты МКС повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" в марте
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции повысили на 1,3 километра перед прибытием корабля "Союз МС-21" и возвращением "Союза МС-19", сообщает в субботу "Роскосмос".
"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19", — говорится в сообщении.
Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и посадкой "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции, 30 марта. Одиннадцатого марта ожидается еще одна коррекция орбиты станции.
Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" включились в 04:22 мск и проработали чуть больше девяти минут. Средняя высота орбиты после маневра возросла на 1,3 километра и составляет 418,1 километра.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет экипаж из трех россиян — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Артемьев прилетит на станцию уже третий раз, а его коллеги по экипажу — первый. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а сам корабль получил имя "Королев". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
Опубликовано: Максим Горбачев