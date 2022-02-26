https://ria.ru/20220226/obstrely-1775254489.html
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ
Украинские войска продолжают вести огонь по населенным пунктам и мирным городам Луганской народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:39
2022-02-26T14:39
2022-02-26T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
в мире
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают вести огонь по населенным пунктам и мирным городам Луганской народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Более 60 раз были осуществлены обстрелы нашей территории со стороны вооруженных сил Украины, пострадали школы, детские сады, пострадали иные объекты инфраструктуры, то есть обстрелы продолжаются. Вооруженные формирования Украины огрызаются, в основном, это конечно же националистические батальоны, подразделение "Луганск-1", где проходят службу бывшие сотрудники министерства внутренних дел Украины, которые достаточно подготовлены, очень хорошо вооружены, как отмечают наши военнослужащие. И они, очевидно, в состоянии агонии ведут прицельный огонь по населенным пунктам и мирным городам нашей республики", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Звезда".Пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко в субботу сообщил, что народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным поселком.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, в мире, леонид пасечник, вооруженные силы украины
14:39 26.02.2022 (обновлено: 16:14 26.02.2022)
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ
Глава ЛНР Пасечник: украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты республики