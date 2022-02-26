Продвижение войск ЛНР существенно ускорилось, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: продвижение войск республики существенно ускорилось
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продвижение войск Луганской народной республики на сегодняшний день существенно ускорилось, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На сегодняшний день продвижение наших войск достаточно ускорилось, мы практически взломали ту глубоко эшелонированную оборону, которую подготовил противник в течение 8 лет... Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино. И самое главное для нас - очень приятная новость, что наконец-то, - наша станица Луганская", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Звезда".
Он добавил, что жители станицы Луганской встретили журналистов и солдат с улыбками на лицах. "Наши журналисты сегодня работали уже в станице Луганской... Люди очень рады, улыбки на лицах. Они встречают нас как освободителей и говорят, что уже устали от преступного фашистского киевского режима, и наконец-то мы вместе, мы братья, будем вместе строить нашу независимую крепкую республику", - добавил глава ЛНР.
Пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко в субботу сообщил, что народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения и контроль над самим одноименным поселком.
Опубликовано: Влада Копылова