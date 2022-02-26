Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/erdogan-1775273196.html
Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины
Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:20
2022-02-26T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации на Украине, передал телеканал TGRT Haber."На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775272730.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_285:0:2845:1920_1920x0_80_0_0_8370d2a4473845aa5c23eab9b6e8b88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия, украина
17:20 26.02.2022 (обновлено: 17:31 26.02.2022)
 
Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения деэскалации на Украине

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации на Украине, передал телеканал TGRT Haber.
"На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
17:14
Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала