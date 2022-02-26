https://ria.ru/20220226/erdogan-1775273196.html

Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:20

2022-02-26T17:20

2022-02-26T17:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

россия

украина

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации на Украине, передал телеканал TGRT Haber."На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия, украина