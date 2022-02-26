https://ria.ru/20220226/dsnv-1775257841.html
В Совфеде объяснили логику слов Медведева об отказе от ДСНВ-3
В Совфеде объяснили логику слов Медведева об отказе от ДСНВ-3 - РИА Новости, 26.02.2022
В Совфеде объяснили логику слов Медведева об отказе от ДСНВ-3
Логика зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего о возможном отказе от "всего, включая договор СНВ-3" после введения санкций, проста,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:03
2022-02-26T15:03
2022-02-26T15:03
политика
андрей климов
совет федерации рф
единая россия
договор снв-3
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Логика зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего о возможном отказе от "всего, включая договор СНВ-3" после введения санкций, проста, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.Ранее Медведев сообщил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели - в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности. По его словам, можно отказаться "от всего, включая договор СНВ-3... и закрывать посольства на амбарные замки"."Логика Дмитрия Анатольевича простая. Если кто-то не признает руководителей нашего государства, то, естественно, в этом случае как же можно им же признавать подписи под документами этих людей, кто вёл переговоры", - заявил РИА Новости Климов.Медведев, пояснил Климов, отметил, что введением санкций против главы государства страны ставят под удар всю мировую архитектуру безопасности,"И в этом случае такой бездумной политикой они ставит под удар всю мировую архитектуру безопасности, что ничего не хорошего никому не сулит, и им в первую очередь", - заключил Климов.
https://ria.ru/20220226/medvedev-1775240574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей климов, совет федерации рф, единая россия, договор снв-3, дмитрий медведев
В Совфеде объяснили логику слов Медведева об отказе от ДСНВ-3
Сенатор Климов объяснил, почему Медведев заявил о возможном отказе России от ДСНВ-3
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Логика зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего о возможном отказе от "всего, включая договор СНВ-3" после введения санкций, проста, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
Ранее Медведев сообщил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели - в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности. По его словам, можно отказаться "от всего, включая договор СНВ-3... и закрывать посольства на амбарные замки".
"Логика Дмитрия Анатольевича простая. Если кто-то не признает руководителей нашего государства, то, естественно, в этом случае как же можно им же признавать подписи под документами этих людей, кто вёл переговоры", - заявил РИА Новости Климов.
Медведев, пояснил Климов, отметил, что введением санкций против главы государства страны ставят под удар всю мировую архитектуру безопасности,
"И в этом случае такой бездумной политикой они ставит под удар всю мировую архитектуру безопасности, что ничего не хорошего никому не сулит, и им в первую очередь", - заключил Климов.
Опубликовано: Влада Копылова