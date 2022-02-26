https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775296114.html

На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака

На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака - РИА Новости, 26.02.2022

На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака

Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:50

2022-02-26T20:50

2022-02-26T21:08

россия

anonymous

санкции в отношении россии

медиавойны

в мире

технологии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT, об этом они сообщили в Twitter."Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке, в основном из-за рубежа, это происходит уже второй день подряд, на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT", - сообщили в технических службах агентства.

https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775288403.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, anonymous, санкции в отношении россии, в мире, технологии