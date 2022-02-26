https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775296114.html
На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака
На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака - РИА Новости, 26.02.2022
На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака
Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:50
2022-02-26T20:50
2022-02-26T21:08
россия
anonymous
санкции в отношении россии
медиавойны
в мире
технологии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.В пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT, об этом они сообщили в Twitter."Сайт агентства РИА Новости подвергается массированной DDoS-атаке, в основном из-за рубежа, это происходит уже второй день подряд, на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT", - сообщили в технических службах агентства.
https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775288403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, anonymous, санкции в отношении россии, в мире, технологии
20:50 26.02.2022 (обновлено: 21:08 26.02.2022)
На сайт РИА Новости совершена массированная DDoS-атака
На сайт РИА Новости совершена DDoS-атака после объявления Anonymous кибервойны России