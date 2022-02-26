https://ria.ru/20220226/baskov-1775232607.html

Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии

Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии - РИА Новости, 26.02.2022

Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии

Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков отказался от комментариев по поводу включения себя в черный список артистов в Латвии, сообщила РИА... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:39

2022-02-26T11:39

2022-02-26T11:39

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков отказался от комментариев по поводу включения себя в черный список артистов в Латвии, сообщила РИА Новости его представитель Марина Наумова."Спасибо за звонок, без комментариев", — сказала Наумова.Ранее глава МИД Латвии заявил, что Басков вносится в список нежелательных в стране лиц из-за поддержки действий России на Украине. Накануне Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал в соцсети, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай басков, мид латвии, латвия, россия, украина