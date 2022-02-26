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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220226/baskov-1775232607.html
Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии
Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии - РИА Новости, 26.02.2022
Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии
Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков отказался от комментариев по поводу включения себя в черный список артистов в Латвии, сообщила РИА... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:39
2022-02-26T11:39
шоубиз
николай басков
мид латвии
латвия
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков отказался от комментариев по поводу включения себя в черный список артистов в Латвии, сообщила РИА Новости его представитель Марина Наумова."Спасибо за звонок, без комментариев", — сказала Наумова.Ранее глава МИД Латвии заявил, что Басков вносится в список нежелательных в стране лиц из-за поддержки действий России на Украине. Накануне Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал в соцсети, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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николай басков, мид латвии, латвия, россия, украина
11:39 26.02.2022
 
Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии

Певец Николай Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии

© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
Певец Николай Басков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков отказался от комментариев по поводу включения себя в черный список артистов в Латвии, сообщила РИА Новости его представитель Марина Наумова.
"Спасибо за звонок, без комментариев", — сказала Наумова.
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08:00
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Ранее глава МИД Латвии заявил, что Басков вносится в список нежелательных в стране лиц из-за поддержки действий России на Украине. Накануне Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал в соцсети, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Влада Копылова
 
ШоубизНиколай БасковМИД ЛатвииЛатвияРоссияУкраина
 
 
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