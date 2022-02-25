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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774963609.html
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт
Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:00
2022-02-25T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
политика
богдан безпалько
владимир зеленский
украина
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому."Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.По его словам, через какое-то время военный потенциал Украины закончится, и Зеленский просто сбежит."Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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Влада Копылова
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политика, богдан безпалько, владимир зеленский, украина, донбасс
10:00 25.02.2022
 
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт

Эксперт Безпалько: Запад ожидает, что Зеленский станет президентом в изгнании

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому.
"Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.
По его словам, через какое-то время военный потенциал Украины закончится, и Зеленский просто сбежит.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
"Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаБогдан БезпалькоВладимир ЗеленскийУкраинаДонбасс
 
 
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