https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774963609.html

Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт

Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022

Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт

Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:00

2022-02-25T10:00

2022-02-25T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

политика

богдан безпалько

владимир зеленский

украина

донбасс

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад ожидает, что Владимир Зеленский станет президентом в изгнании, поэтому предлагает ему эмиграцию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому."Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.По его словам, через какое-то время военный потенциал Украины закончится, и Зеленский просто сбежит."Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, богдан безпалько, владимир зеленский, украина, донбасс