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Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений, заявил Лавров
Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений, заявил Лавров
Запад встал на сторону Киева по саботажу и разрушению Минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:16
2022-02-25T12:29
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад встал на сторону Киева по саботажу и разрушению Минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге Минских договоренностей. НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым заместителем главы МИД ДНР."В этой ситуации, конечно, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора", - добавил Лавров.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774443525.html
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html
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россия
донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, минские соглашения, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:16 25.02.2022 (обновлено: 12:29 25.02.2022)
 
Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских договоренностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад встал на сторону Киева по саботажу и разрушению Минских договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге Минских договоренностей. НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым заместителем главы МИД ДНР.
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"В этой ситуации, конечно, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора", - добавил Лавров.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Вчера, 08:00
"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассМинские соглашенияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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