https://ria.ru/20220225/lavrov-1774994987.html
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:11
2022-02-25T12:11
2022-02-25T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей лавров
москва
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве
LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве
2022-02-25T12:11
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PT11M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, москва, видео
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
2022-02-25T12:11
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PT11M42S
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
Опубликовано: Станислав Ванд
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровМосква