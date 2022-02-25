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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1774994987.html
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:11
2022-02-25T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей лавров
москва
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
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Станислав Ванд
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353
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LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве
LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, москва, видео
Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
2022-02-25T12:11
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PT11M42S
12:11 25.02.2022
 

Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровМосква
 
 
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