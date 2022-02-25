https://ria.ru/20220225/lavrov-1774994987.html

Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция

Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022

Встреча Сергея Лаврова с представителями ЛНР и ДНР. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:11

2022-02-25T12:11

2022-02-25T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей лавров

москва

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями Луганской и Донецкой народных республик в Москве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве LIVE: Встреча Лаврова с представителями ЛНР и ДНР в Москве 2022-02-25T12:11 true PT11M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

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