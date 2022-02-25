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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/vaktsinatsiya-1775130673.html
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз - РИА Новости, 25.02.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:14
2022-02-25T18:14
распространение коронавируса
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла – 83 383 452 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - сказала вице-премьер, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По ее словам, в четырех регионах показатель превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).
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вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, мурманская область, россия, севастополь, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, республика карелия, санкт-петербург, татьяна голикова
18:14 25.02.2022
 
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз

Вице-премьер Голикова: вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 87 307 060 раз

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла – 83 383 452 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - сказала вице-премьер, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По ее словам, в четырех регионах показатель превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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