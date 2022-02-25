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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз - РИА Новости, 25.02.2022
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:14
2022-02-25T18:14
2022-02-25T18:14
распространение коронавируса
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
мурманская область
россия
севастополь
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла – 83 383 452 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - сказала вице-премьер, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По ее словам, в четырех регионах показатель превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).
мурманская область
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республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз
Вице-премьер Голикова: вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 87 307 060 раз