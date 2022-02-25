https://ria.ru/20220225/vaktsinatsiya-1775130673.html

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз - РИА Новости, 25.02.2022

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 87 миллионов раз

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:14

2022-02-25T18:14

2022-02-25T18:14

распространение коронавируса

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

мурманская область

россия

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762371368_0:77:3424:2003_1920x0_80_0_0_58805e2696fbeae1952637e7176afb45.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью – 83 383 452 раз, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла – 83 383 452 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - сказала вице-премьер, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По ее словам, в четырех регионах показатель превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).

мурманская область

россия

севастополь

республика карелия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, мурманская область, россия, севастополь, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, республика карелия, санкт-петербург, татьяна голикова