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Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию на Украине
Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию на Украине в связи с проведением специальной военной операции,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:13
2022-02-25T16:39
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
владимир путин
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию на Украине в связи с проведением специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - говорится в сообщении."Шавкат Мирзиеев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий", - говорится в сообщении.Отмечается, что были затронуты также актуальные вопросы двусторонней повестки дня.Владимир Путин в обращении к россиянам ранее заявил, что Россия сделает все, чтобы покарать радикалов, захвативших власть на Украине, за преступления против участников акции протеста в Одессе. По его словам, "радикалы, захватившие власть, организовали преследования, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств". Он также добавил, что "невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов". президент России в обращении заявил, что "преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, владимир путин, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
16:13 25.02.2022 (обновлено: 16:39 25.02.2022)
 
Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию на Украине

Путин и президент Узбекистана Мирзиеев обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию на Украине в связи с проведением специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - говорится в сообщении.
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Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
"Шавкат Мирзиеев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были затронуты также актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - добавляется в сообщении.
Владимир Путин в обращении к россиянам ранее заявил, что Россия сделает все, чтобы покарать радикалов, захвативших власть на Украине, за преступления против участников акции протеста в Одессе. По его словам, "радикалы, захватившие власть, организовали преследования, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств". Он также добавил, что "невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов". президент России в обращении заявил, что "преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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