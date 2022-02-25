https://ria.ru/20220225/ukraina-1775057910.html

Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины

Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины

Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:36

2022-02-25T14:36

2022-02-25T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

си цзиньпин

в мире

россия

украина

китай

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg

ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/kitay-1775001993.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774623821.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, в мире, россия, украина, китай, ситуация в днр и лнр