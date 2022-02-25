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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775057910.html
Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины
Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины
Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:36
2022-02-25T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
си цзиньпин
в мире
россия
украина
китай
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/kitay-1775001993.html
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си цзиньпин, в мире, россия, украина, китай, ситуация в днр и лнр
14:36 25.02.2022 (обновлено: 14:54 25.02.2022)
 
Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины

Глава КНР Си Цзиньпин выступил за урегулирование ситуации на Украине через переговоры

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 06:34
Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСи ЦзиньпинВ миреРоссияУкраинаКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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