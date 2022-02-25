14:36 25.02.2022 (обновлено: 14:54 25.02.2022)
Си Цзиньпин выступил за переговоры России и Украины
Глава КНР Си Цзиньпин выступил за урегулирование ситуации на Украине через переговоры
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китайская сторона выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"В последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает повышенное внимание международного сообщества… Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Кирилл Волков