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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774968793.html
В Совфеде прокомментировали идею возобновить сообщение с Украиной
В Совфеде прокомментировали идею возобновить сообщение с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022
В Совфеде прокомментировали идею возобновить сообщение с Украиной
Восстановление полноценного автомобильного, железнодорожного и авиасообщения Крыма с Украиной возможно после восстановления мира, это среднесрочная перспектива, РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:20
2022-02-25T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет федерации рф
екатерина алтабаева
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Восстановление полноценного автомобильного, железнодорожного и авиасообщения Крыма с Украиной возможно после восстановления мира, это среднесрочная перспектива, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Это зависит от того, как скоро действия по принуждению к миру и денацификации Украины дадут результаты. Как Россия решила вопрос сообщения Крыма с большой землей (по Крымскому мосту), так будет решен вопрос сообщения Крыма с Донецкой и Луганской республиками. Но для этого нужно, чтобы на всей территории Украины был мир, а в самой Украине политический режим, который этот мир поддерживал. Я думаю, это наша перспектива, но среднесрочная. Потому когда мы что-то очищаем, что-то ломается, и нужно время для восстановления", - сказала Алтабаева, отвечая на вопрос о полноценном транспортном сообщении Крыма с Украиной.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/blokada-1774902455.html
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россия
украина
республика крым
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Кирилл Волков
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в мире, россия, украина, совет федерации рф, екатерина алтабаева, республика крым, ситуация в днр и лнр
10:20 25.02.2022 (обновлено: 10:23 25.02.2022)
 
В Совфеде прокомментировали идею возобновить сообщение с Украиной

Сенатор Алтабаева назвала возобновление сообщения с Украиной среднесрочной перспективой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Восстановление полноценного автомобильного, железнодорожного и авиасообщения Крыма с Украиной возможно после восстановления мира, это среднесрочная перспектива, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Аксенов заявил об окончании водной блокады Крыма
"Это зависит от того, как скоро действия по принуждению к миру и денацификации Украины дадут результаты. Как Россия решила вопрос сообщения Крыма с большой землей (по Крымскому мосту), так будет решен вопрос сообщения Крыма с Донецкой и Луганской республиками. Но для этого нужно, чтобы на всей территории Украины был мир, а в самой Украине политический режим, который этот мир поддерживал. Я думаю, это наша перспектива, но среднесрочная. Потому когда мы что-то очищаем, что-то ломается, и нужно время для восстановления", - сказала Алтабаева, отвечая на вопрос о полноценном транспортном сообщении Крыма с Украиной.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января 2021, 11:59
Украина намерена запустить скоростные поезда
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФЕкатерина АлтабаеваРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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