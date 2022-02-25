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Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России - РИА Новости, 25.02.2022

Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что с уважением относится к действиям руководства РФ в сложившейся... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:58

2022-02-25T16:58

2022-02-25T17:01

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что с уважением относится к действиям руководства РФ в сложившейся кризисной ситуации вокруг Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром 24 февраля президент РФ объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774835143.html

https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774721396.html

китай

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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