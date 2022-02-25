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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России - РИА Новости, 25.02.2022
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что с уважением относится к действиям руководства РФ в сложившейся... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:58
2022-02-25T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что с уважением относится к действиям руководства РФ в сложившейся кризисной ситуации вокруг Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром 24 февраля президент РФ объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774835143.html
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в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
16:58 25.02.2022 (обновлено: 17:01 25.02.2022)
 
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России

Си Цзиньпин с уважением относится к действиям властей России в ситуации вокруг Донбасса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что с уважением относится к действиям руководства РФ в сложившейся кризисной ситуации вокруг Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:41В мире
В Китае назвали "правильным поступком" спецоперацию РФ в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром 24 февраля президент РФ объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае призвали США не указывать, что такое уважать суверенитет
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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