https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html

Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры по SWIFT против России

Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры по SWIFT против России - РИА Новости, 25.02.2022

Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры по SWIFT против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров НАТО принять немедленные меры по SWIFT в отношении России, говорится в сообщении Даунинг-стрит по... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:59

2022-02-25T20:59

2022-02-25T21:16

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великобритания

борис джонсон

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обострение ситуации в днр и лнр

украина

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров НАТО принять немедленные меры по SWIFT в отношении России, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора премьера с лидерами стран НАТО."Премьер-министр призвал лидеров принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму", - отмечается в сообщении.Британия в четверг представила новые санкции против России в связи со спецоперацией на Донбассе. В санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165994.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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