https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775181094.html

Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров

Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров - РИА Новости, 25.02.2022

Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров

За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:48

2022-02-25T22:48

2022-02-25T22:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

рафаэль гросси

россия

чернобыльская аэс

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможных провокаций.Однако, по словам российского Минобороны, украинские военные используют методы "террористов" - размещают РСЗО в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. В Москве откликнулись и заявили, что готовы направить в Минск своих представителей на переговоры. Но, по словам Кремля, власти в Киеве после этого "исчезли".Ход операцииПо данным Минобороны РФ, войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ и продвинулись на более чем 20 километров. Российским подразделениям удалось блокировать Киев с западного направления и город город Чернигов Конотоп и Сумы, без потерь захватить аэродром Гостомель. С украинской же стороны ожесточенное сопротивление оказывают батальоны нацистов. Киевский режим развернул установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы препятствовать отступлению ВСУ.Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита, а взять власть в свои руки, назвав нынешнее руководство в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Он также отметил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровни радиации на Чернобыльской АЭС низкие, угрозы населению нет.Комендантский час введен в Запорожье, во Львовской области и в Одессе.Зеленский хочет переговоровВладимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров и заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента. Однако, по словам Пескова, позже Украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с РФ в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа 2022-02-25T22:48 true PT1M38S

Конашенков: "Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут" Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он. Конашенков также обратился к украинским гражданам. "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит", —сказал представитель военного ведомства. 2022-02-25T22:48 true PT0M47S

Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска 2022-02-25T22:48 true PT0M44S

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Наталья Макарова

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