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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775181094.html
Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров
Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров - РИА Новости, 25.02.2022
Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров
За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:48
2022-02-25T22:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
рафаэль гросси
россия
чернобыльская аэс
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможных провокаций.Однако, по словам российского Минобороны, украинские военные используют методы "террористов" - размещают РСЗО в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. В Москве откликнулись и заявили, что готовы направить в Минск своих представителей на переговоры. Но, по словам Кремля, власти в Киеве после этого "исчезли".Ход операцииПо данным Минобороны РФ, войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ и продвинулись на более чем 20 километров. Российским подразделениям удалось блокировать Киев с западного направления и город город Чернигов Конотоп и Сумы, без потерь захватить аэродром Гостомель. С украинской же стороны ожесточенное сопротивление оказывают батальоны нацистов. Киевский режим развернул установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы препятствовать отступлению ВСУ.Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита, а взять власть в свои руки, назвав нынешнее руководство в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Он также отметил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровни радиации на Чернобыльской АЭС низкие, угрозы населению нет.Комендантский час введен в Запорожье, во Львовской области и в Одессе.Зеленский хочет переговоровВладимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров и заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента. Однако, по словам Пескова, позже Украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с РФ в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях
Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа
2022-02-25T22:48
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PT1M38S
Конашенков: "Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут"
Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он. Конашенков также обратился к украинским гражданам. "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит", —сказал представитель военного ведомства.
2022-02-25T22:48
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PT0M47S
Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска
Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска
2022-02-25T22:48
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, рафаэль гросси, россия, чернобыльская аэс, вооруженные силы украины, украина, видео
Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможных провокаций.
2022-02-25T22:48
true
PT1M38S
22:48 25.02.2022
 
Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров

Второй день спецоперации: войска ЛНР и ДНР наступают, Зеленский предлагает переговоры

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможных провокаций.
Однако, по словам российского Минобороны, украинские военные используют методы "террористов" - размещают РСЗО в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. В Москве откликнулись и заявили, что готовы направить в Минск своих представителей на переговоры. Но, по словам Кремля, власти в Киеве после этого "исчезли".

Ход операции

По данным Минобороны РФ, войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ и продвинулись на более чем 20 километров. Российским подразделениям удалось блокировать Киев с западного направления и город город Чернигов Конотоп и Сумы, без потерь захватить аэродром Гостомель. С украинской же стороны ожесточенное сопротивление оказывают батальоны нацистов. Киевский режим развернул установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы препятствовать отступлению ВСУ.
Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита, а взять власть в свои руки, назвав нынешнее руководство в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Он также отметил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.
Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровни радиации на Чернобыльской АЭС низкие, угрозы населению нет.
Комендантский час введен в Запорожье, во Львовской области и в Одессе.

Зеленский хочет переговоров

Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров и заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента. Однако, по словам Пескова, позже Украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с РФ в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиРоссияЧернобыльская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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