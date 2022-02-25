Второй день спецоперации: ЛНР и ДНР наступают, Зеленский хочет переговоров
Второй день спецоперации: войска ЛНР и ДНР наступают, Зеленский предлагает переговоры
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За вторые сутки специальной военной операции, российские военные блокировали Киев с западного направления, взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможных провокаций.
Однако, по словам российского Минобороны, украинские военные используют методы "террористов" - размещают РСЗО в жилых кварталах, чтобы спровоцировать ответный огонь.
Ход операции
По данным Минобороны РФ, войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ и продвинулись на более чем 20 километров. Российским подразделениям удалось блокировать Киев с западного направления и город город Чернигов Конотоп и Сумы, без потерь захватить аэродром Гостомель. С украинской же стороны ожесточенное сопротивление оказывают батальоны нацистов. Киевский режим развернул установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы препятствовать отступлению ВСУ.
Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита, а взять власть в свои руки, назвав нынешнее руководство в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Он также отметил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.
Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровни радиации на Чернобыльской АЭС низкие, угрозы населению нет.
Комендантский час введен в Запорожье, во Львовской области и в Одессе.
Зеленский хочет переговоров
Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров и заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента. Однако, по словам Пескова, позже Украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с РФ в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.
Опубликовано: Наталья Макарова