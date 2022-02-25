https://ria.ru/20220225/sayt-1775175115.html

Сайт "Роскосмоса" перестал работать

Сайт "Роскосмоса" перестал работать - РИА Новости, 25.02.2022

Сайт "Роскосмоса" перестал работать

Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error! (ошибка базы данных), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:04

2022-02-25T22:04

2022-02-25T22:04

дмитрий рогозин

россия

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error! (ошибка базы данных), передает корреспондент РИА Новости."В работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы. Специалисты прилагают усилия к восстановлению его работоспособности, после чего займутся выяснением причин произошедшего", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе "Роскосмоса"При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Также Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220225/intel-1775111851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий рогозин, россия, международная космическая станция (мкс)