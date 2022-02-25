Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/sayt-1775175115.html
Сайт "Роскосмоса" перестал работать
Сайт "Роскосмоса" перестал работать - РИА Новости, 25.02.2022
Сайт "Роскосмоса" перестал работать
Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error! (ошибка базы данных), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:04
2022-02-25T22:04
дмитрий рогозин
россия
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error! (ошибка базы данных), передает корреспондент РИА Новости."В работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы. Специалисты прилагают усилия к восстановлению его работоспособности, после чего займутся выяснением причин произошедшего", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе "Роскосмоса"При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Также Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
https://ria.ru/20220225/intel-1775111851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1920x0_80_0_0_c69b90a14a9df923e940b4760431d9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, россия, международная космическая станция (мкс)
22:04 25.02.2022
 
Сайт "Роскосмоса" перестал работать

Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" не работает, при попытке открыть его высвечивается сообщение DB error! (ошибка базы данных), передает корреспондент РИА Новости.
"В работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы. Специалисты прилагают усилия к восстановлению его работоспособности, после чего займутся выяснением причин произошедшего", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе "Роскосмоса"
При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Также Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:20Наука
Сайт Intel перестал работать в России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Дмитрий РогозинРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала