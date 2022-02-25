21:10 25.02.2022 (обновлено: 06:57 26.02.2022)
Евросоюз решил включить в списки санкций Путина и Лаврова, заявил Боррель
Боррель: главы МИД стран ЕС решили включить Путина и Лаврова в санкционные списки
© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций. Об этом на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ограничения ЕС, в частности, включают заморозку активов. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что санкции против Путина и Лаврова не коснутся их передвижений.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
В частности, по первому пакету санкций ЕС ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, банков и торговли союза с Донбассом, а также еще 27 физлиц и организаций. Как указывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, второй пакет затронет 70 процентов российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.
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Российские власти пояснили, что заранее подготовили план действий на случай новых рестрикций и будут оказывать всю необходимую поддержку бизнесу, попавшему под ограничения, чтобы обеспечить бесперебойную работу экономики.
Как подчеркивал Владимир Путин, санкции против Москвы продолжат вводить из-за самого факта существования России и вне зависимости от ситуации на Украине — предлог найдут или сфабрикуют.
Опубликовано: Петр Попадюк