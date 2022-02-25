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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775168206.html
Евросоюз решил включить в списки санкций Путина и Лаврова, заявил Боррель
Евросоюз решил включить в списки санкций Путина и Лаврова, заявил Боррель - РИА Новости, 26.02.2022
Евросоюз решил включить в списки санкций Путина и Лаврова, заявил Боррель
Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций. Об этом на... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T21:10
2022-02-26T06:57
жозеп боррель
сергей лавров
владимир путин
урсула фон дер ляйен
александер шалленберг
донецкая народная республика
в мире
москва
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций. Об этом на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — сказал он.По его словам, ограничения ЕС, в частности, включают заморозку активов. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что санкции против Путина и Лаврова не коснутся их передвижений.В пятницу Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций против России по украинскому кризису. Для вступления в силу его должны опубликовать в официальном журнале ЕС.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.В частности, по первому пакету санкций ЕС ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, банков и торговли союза с Донбассом, а также еще 27 физлиц и организаций. Как указывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, второй пакет затронет 70 процентов российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.Российские власти пояснили, что заранее подготовили план действий на случай новых рестрикций и будут оказывать всю необходимую поддержку бизнесу, попавшему под ограничения, чтобы обеспечить бесперебойную работу экономики.Как подчеркивал Владимир Путин, санкции против Москвы продолжат вводить из-за самого факта существования России и вне зависимости от ситуации на Украине — предлог найдут или сфабрикуют.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
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жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, урсула фон дер ляйен, александер шалленберг, донецкая народная республика, в мире, москва, россия, санкции в отношении россии, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз
21:10 25.02.2022 (обновлено: 06:57 26.02.2022)
 
Евросоюз решил включить в списки санкций Путина и Лаврова, заявил Боррель

Боррель: главы МИД стран ЕС решили включить Путина и Лаврова в санкционные списки

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза решили включить президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в списки санкций. Об этом на пресс-конференции заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — сказал он.
По его словам, ограничения ЕС, в частности, включают заморозку активов. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что санкции против Путина и Лаврова не коснутся их передвижений.
В пятницу Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций против России по украинскому кризису. Для вступления в силу его должны опубликовать в официальном журнале ЕС.
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В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
В частности, по первому пакету санкций ЕС ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, банков и торговли союза с Донбассом, а также еще 27 физлиц и организаций. Как указывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, второй пакет затронет 70 процентов российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.
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Как подчеркивал Владимир Путин, санкции против Москвы продолжат вводить из-за самого факта существования России и вне зависимости от ситуации на Украине — предлог найдут или сфабрикуют.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
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