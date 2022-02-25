https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775014327.html
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.02.2022
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко
Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:41
2022-02-25T12:41
2022-02-25T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия успела качественно подготовиться к санкциям, подготовить все защитные меры. Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны", - сказала она журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Россия успела качественно подготовиться к санкциям