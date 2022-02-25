https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775014327.html

Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко

Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.02.2022

Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко

Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:41

2022-02-25T12:41

2022-02-25T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия успела качественно подготовиться к санкциям, подготовить все защитные меры. Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны", - сказала она журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф