Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775014327.html
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.02.2022
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко
Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:41
2022-02-25T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия успела качественно подготовиться к санкциям, подготовить все защитные меры. Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны", - сказала она журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
12:41 25.02.2022
 
Россия успела качественно подготовиться к санкциям, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Россия успела качественно подготовиться к санкциям

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Россия успела качественно подготовиться к объявленным санкциям и подготовить все защитные меры, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия успела качественно подготовиться к санкциям, подготовить все защитные меры. Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны", - сказала она журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала