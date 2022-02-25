https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775005831.html
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада - РИА Новости, 25.02.2022
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:44
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", - заявила она журналистам.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:44 25.02.2022)
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Спикер Совфеда Матвиенко: санкции в ответ Западу подготовлены, их целый пакет