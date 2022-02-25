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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775005831.html
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада - РИА Новости, 25.02.2022
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:44
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", - заявила она журналистам.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:44 25.02.2022)
 
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада

Спикер Совфеда Матвиенко: санкции в ответ Западу подготовлены, их целый пакет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", - заявила она журналистам.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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