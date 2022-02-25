https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775005831.html

Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада

Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада - РИА Новости, 25.02.2022

Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада

Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:44

санкции в отношении россии

в мире

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия подготовила целый пакет санкций в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается ответных санкций, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы применить в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", - заявила она журналистам.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко