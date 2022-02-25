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Наука
https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html
Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22
Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 25.02.2022
Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22
Технологический гигант Samsung обновил линейку смартфонов Galaxy S, возглавил которую Galaxy S22 Ultra — самый дорогой и продвинутый. С новинкой познакомился... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:00
2022-02-25T08:07
наука
технологии
samsung
google
google android
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Технологический гигант Samsung обновил линейку смартфонов Galaxy S, возглавил которую Galaxy S22 Ultra — самый дорогой и продвинутый. С новинкой познакомился корреспондент РИА Новости.ДизайнВнешне Samsung Galaxy S22 Ultra значительно отличается от других представителей серии — исчез массивный модуль камер, а сам корпус выполнен в ином дизайне. Флагман сделали из стекла и алюминия, причем передняя и задняя панели — из сверхпрочного Gorilla Glass Victus+. Но и это не панацея от потертостей: тестовый экземпляр попал в редакцию с глубокой царапиной посреди экрана.Смартфон очень крупный и тяжелый — управлять им одной рукой практически невозможно, а масса в 228 граммов ощущается в кармане. Оно и понятно: фактически перед нами реинкарнация Note. Об этом говорит и паз под стилус S Pen, в прошлом поколении Ultra такого не было.Цвет — черный, белый зеленый, серый, красный, синий и бордовый. В любом варианте есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68.ДисплейФормально тут дисплей на основе прошлогодней технологии Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Разрешение из-за измененной формы 6,8-дюймовой матрицы теперь 1440 x 3088 пикселей, осталась и возможность его снижения для увеличения автономности.А вот с герцовкой что-то пошло не так. Во-первых, пользователей лишили режима принудительных 120 Гц — либо 60 Гц, либо динамический. Во-вторых, на презентации заявляли, что матрица сможет регулировать герцовку от 1 до 120 Гц. В реальности же смартфон не опускает ее ниже 24 Гц — трудно назвать это недостатком, но все-таки странно.Безусловное достоинство экрана — огромная яркость: 1750 нит в пике. При повседневном использовании вы вряд ли будете выкручивать выше 60-70 процентов, этого хватает практически для всего. Данный параметр нужен еще и для модного формата видео HDR10+. Проблема ШИМ на современных Samsung остро не стоит, но мерцание все-таки есть, особенно на светлом фоне: чувствительные глаза заметят. DC Dimming нет — производитель этот алгоритм не любит из-за трудностей с цветопередачей.Отдельная тема — активный стилус S Pen. Его не нужно докупать, теперь это неотъемлемая часть устройства. Samsung уделяет много внимания развитию данной технологии, ведь она остается по-своему уникальной. Умное перо содержит суперконденсатор, гироскоп и акселерометр. При желании им можно полностью управлять смартфоном. Предусмотрена масса софта для него, распознавание рукописного ввода, отличие степени нажатия и так далее. А если еще и планшет Tab S8 под рукой, то из Ultra получится палитра для рисования.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеРоссиянам одновременно с Европой достанется версия на новом процессоре Exynos 2200: 4 нм, суперядро Cortex-X2, а также видеоускоритель Xclipse 920, созданный вместе с AMD. На него возлагали много надежд, учитывая, что GPU создано на базе AMD RDNA2 — родственника видеосистемы приставок next-gen.В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 900 тысяч баллов, до заветного миллиона — рукой подать. Чип довольно стабилен — производительность в тесте на троттлинг меньше 80% не падала. Нагрев же довольно ощутим, на поверхности корпуса намерили 44 градуса, что чуть выше, чем в среднем у актуальных топовых трубок.Производительность в играх на удивление низкая — популярные тайтлы либо не дают выставить продвинутые настройки графики, либо демонстрирует лаги и подтормаживание картинки. С чем это связано, сказать трудно, скорее всего, — именно с видеосистемой Xclipse 920, под которую еще не оптимизировали софт. Это наверняка быстро исправят.В России будут доступны все версии памяти — 8/128, 12/256, 12/512 и, эксклюзивно в онлайн-магазине Samsung, 12/1024 ГБ. Базовому варианту, откровенно говоря, не хватает накопителя, особенно если снимать видео в высоком разрешении. А ведь с ним можно расширить ОЗУ на 4 ГБ.Флагман Samsung предлагает все существующие мобильные технологии для коммуникации и даже больше. С одним "но" — пресловутого бэнда n79 нет, а значит, в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге 5G работать не будет. Как и технология соединения UWB, которая в Galaxy S22 Ultra есть, но в России она не сертифицирована. Без изменений остался режим DeX, благодаря которому связка смартфон — большой экран дают рабочую среду, а вместе с компьютером появляются и дополнительные функции, вроде ответа на звонок с ПК. Подключение как беспроводное, так и по проводу — быстрому Type-C 3.2.ОС — Android 12 c оболочкой One UI 4.1. Фирменная надстройка стала визуально чище и практически полностью лишена дополнительного софта — "из коробки" нет даже калькулятора, который нужно загрузить из Google Play. Обновления Android этому поколению Galaxy S пообещали на протяжении пяти лет — такого нет даже у гугловских Pixel.КамераТехнически в гаджете все тот же камерный блок, сделавший предыдущее поколение Ultra одним из лучших Android-камерофонов. Это основной датчик на 108 Мп с оптической стабилизацией и лазерной фокусировкой, "ширик" с автофокусом 12 мп и два телефотосенсора, по 10 Мп каждый, с трехкратным и десятикратным зумом. Все нововведения — на программном уровне.Главная камера Samsung ISOCELL HM3 по умолчанию снимает в 12 Мп. Стандартные фотографии отличные: деталей предостаточно, динамический диапазон выдающийся, шума практически нет. Иногда обработка искажает мелкие детали, но баланс белого и цветопередача очень точные, тут нет любимого Samsung "ядерного" цветокора. Сенсор со сверхширокоугольной линзой работает ощутимо лучше, чем в прошлом поколении. Детали четче, автофокус точнее. Правильные цвета, хороший контраст и динамический диапазон, но иногда обработка кадра слишком агрессивная. Телефотосенсоры сохраняют файлы в 12-Мп разрешении. Снимки с трехкратным зумированием выглядит естественнее, зато максимальное оптическое увеличение может удивить.Ночной режим есть для всех камер, но темные линзы зум-сенсоров ограничивают их применение. Фотографии с главного сенсора в автоматическом ночном режиме отличаются резкостью, хорошей детализацией и очень низким шумом. Да и "ширик" снимает отлично, если сравнивать с прямыми конкурентами. В "Галерее" есть функция по улучшению кадров — нейросети обрабатывают их не только с Ultra, но с любой камеры. Правда, результат не столь однозначен, особенно при разглядывании на большом экране.Как и предшественник, Galaxy S22 Ultra снимает видео в разрешении до 8K при 24 кадрах в секунду — но это скорее демонстрация возможности, чем реальный сценарий. Переключаться между камерами по-прежнему можно лишь при частоте 30 кадров в секунду, так что приходится выбирать между сменой фокусного расстояния и сверхгладкой картиной.Звук, безопасность и автономностьСхема стереозвучания не изменилась: основной динамик с подпевающим ему разговорным. Но система непростая — в портретной ориентации верхний динамик отрабатывает левый канал, а в альбомной смартфон следит, чтобы соблюдалась правильная ориентация. Аудиоджека нет, это уже привычно, хотя глядя на толстый корпус, снова удивляешься, почему производители говорят о недостатке места для 3,5-мм разъема.Ultra — один из немногих смартфонов с подэкранным ультразвуковым сканером. Samsung ранее критиковали за эту технологию, но она достигла зрелости, ошибок в распознавании пальцев нет, сканер действует через стекло или пленку. И удобное расположение — не у нижнего края экрана, как у многих производителей. Распознавание по лицу обеспечивает фронтальная 40-Мп камера.Из новой линейки только S22 Ultra сохранил объем аккумулятора — это 5000 мАч. И предшественник был долгожителем, а здесь еще лучше. Наверное, это единственный актуальный флагман, который дает восемь часов свечения экрана. К вечеру в смешанном режиме использования часто оставалось 40 процентов емкости.Сюда вернули 45-ваттную быструю зарядку, которая была у Samsung Galaxy Note20 два года назад. В комплекте блока питания нет, а спешить в магазин за недешевой фирменной не стоит — смартфон поддерживает протокол PD, и с ним работают многие сторонние зарядки. Одной из них удалось восстановить емкость от 0 до 100 процентов за 50 минут. Имеются также беспроводное питание и реверсивная подзарядка.ИтогоНовый Ultra ощутимо дороже предыдущего — базовый вариант обойдется в 115 тысяч рублей, а максимальный — в 155 тысяч. Недешево, но у Samsung свои резоны: электронные комплектующие непрерывно дорожают, да и стилус вернулся в комплект, а он тоже денег стоит. Прием предзаказов продлится до 10 марта (в подарок обещают наушники Galaxy Buds Pro), 11-го смартфоны поступят в свободную продажу. Сэкономят терпеливые — Samsung практически всегда после старта снижает цену посредством акций и прочих предложений.Можно ли назвать Samsung Galaxy S22 Ultra лучшим Android-смартфоном? И да, и нет — здесь немало особенностей, от габаритов до странного поведения в играх. Но гаджет своих фанатов найдет, учитывая любовь пользователей к идейному вдохновителю новинки Note.
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Керилл Каримов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, samsung, google, google android
08:00 25.02.2022 (обновлено: 08:07 25.02.2022)
 

Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Технологический гигант Samsung обновил линейку смартфонов Galaxy S, возглавил которую Galaxy S22 Ultra — самый дорогой и продвинутый. С новинкой познакомился корреспондент РИА Новости.
© ИнфографикаSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© Инфографика
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Дизайн

Внешне Samsung Galaxy S22 Ultra значительно отличается от других представителей серии — исчез массивный модуль камер, а сам корпус выполнен в ином дизайне. Флагман сделали из стекла и алюминия, причем передняя и задняя панели — из сверхпрочного Gorilla Glass Victus+. Но и это не панацея от потертостей: тестовый экземпляр попал в редакцию с глубокой царапиной посреди экрана.
Смартфон очень крупный и тяжелый — управлять им одной рукой практически невозможно, а масса в 228 граммов ощущается в кармане. Оно и понятно: фактически перед нами реинкарнация Note. Об этом говорит и паз под стилус S Pen, в прошлом поколении Ultra такого не было.
Цвет — черный, белый зеленый, серый, красный, синий и бордовый. В любом варианте есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Формально тут дисплей на основе прошлогодней технологии Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Разрешение из-за измененной формы 6,8-дюймовой матрицы теперь 1440 x 3088 пикселей, осталась и возможность его снижения для увеличения автономности.
А вот с герцовкой что-то пошло не так. Во-первых, пользователей лишили режима принудительных 120 Гц — либо 60 Гц, либо динамический. Во-вторых, на презентации заявляли, что матрица сможет регулировать герцовку от 1 до 120 Гц. В реальности же смартфон не опускает ее ниже 24 Гц — трудно назвать это недостатком, но все-таки странно.
© РИА Новости / Кирилл КаримовТа самая царапина
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Та самая царапина
Безусловное достоинство экрана — огромная яркость: 1750 нит в пике. При повседневном использовании вы вряд ли будете выкручивать выше 60-70 процентов, этого хватает практически для всего. Данный параметр нужен еще и для модного формата видео HDR10+. Проблема ШИМ на современных Samsung остро не стоит, но мерцание все-таки есть, особенно на светлом фоне: чувствительные глаза заметят. DC Dimming нет — производитель этот алгоритм не любит из-за трудностей с цветопередачей.
Отдельная тема — активный стилус S Pen. Его не нужно докупать, теперь это неотъемлемая часть устройства. Samsung уделяет много внимания развитию данной технологии, ведь она остается по-своему уникальной. Умное перо содержит суперконденсатор, гироскоп и акселерометр. При желании им можно полностью управлять смартфоном. Предусмотрена масса софта для него, распознавание рукописного ввода, отличие степени нажатия и так далее. А если еще и планшет Tab S8 под рукой, то из Ultra получится палитра для рисования.

Производительность, коммуникации и программное обеспечение

Россиянам одновременно с Европой достанется версия на новом процессоре Exynos 2200: 4 нм, суперядро Cortex-X2, а также видеоускоритель Xclipse 920, созданный вместе с AMD. На него возлагали много надежд, учитывая, что GPU создано на базе AMD RDNA2 — родственника видеосистемы приставок next-gen.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 900 тысяч баллов, до заветного миллиона — рукой подать. Чип довольно стабилен — производительность в тесте на троттлинг меньше 80% не падала. Нагрев же довольно ощутим, на поверхности корпуса намерили 44 градуса, что чуть выше, чем в среднем у актуальных топовых трубок.
Производительность в играх на удивление низкая — популярные тайтлы либо не дают выставить продвинутые настройки графики, либо демонстрирует лаги и подтормаживание картинки. С чем это связано, сказать трудно, скорее всего, — именно с видеосистемой Xclipse 920, под которую еще не оптимизировали софт. Это наверняка быстро исправят.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G не склонен сбрасывать частоты под нагрузкой
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G не склонен сбрасывать частоты под нагрузкой
В России будут доступны все версии памяти — 8/128, 12/256, 12/512 и, эксклюзивно в онлайн-магазине Samsung, 12/1024 ГБ. Базовому варианту, откровенно говоря, не хватает накопителя, особенно если снимать видео в высоком разрешении. А ведь с ним можно расширить ОЗУ на 4 ГБ.
Флагман Samsung предлагает все существующие мобильные технологии для коммуникации и даже больше. С одним "но" — пресловутого бэнда n79 нет, а значит, в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге 5G работать не будет. Как и технология соединения UWB, которая в Galaxy S22 Ultra есть, но в России она не сертифицирована. Без изменений остался режим DeX, благодаря которому связка смартфон — большой экран дают рабочую среду, а вместе с компьютером появляются и дополнительные функции, вроде ответа на звонок с ПК. Подключение как беспроводное, так и по проводу — быстрому Type-C 3.2.
ОС — Android 12 c оболочкой One UI 4.1. Фирменная надстройка стала визуально чище и практически полностью лишена дополнительного софта — "из коробки" нет даже калькулятора, который нужно загрузить из Google Play. Обновления Android этому поколению Galaxy S пообещали на протяжении пяти лет — такого нет даже у гугловских Pixel.

Камера

Технически в гаджете все тот же камерный блок, сделавший предыдущее поколение Ultra одним из лучших Android-камерофонов. Это основной датчик на 108 Мп с оптической стабилизацией и лазерной фокусировкой, "ширик" с автофокусом 12 мп и два телефотосенсора, по 10 Мп каждый, с трехкратным и десятикратным зумом. Все нововведения — на программном уровне.
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Главная камера Samsung ISOCELL HM3 по умолчанию снимает в 12 Мп. Стандартные фотографии отличные: деталей предостаточно, динамический диапазон выдающийся, шума практически нет. Иногда обработка искажает мелкие детали, но баланс белого и цветопередача очень точные, тут нет любимого Samsung "ядерного" цветокора. Сенсор со сверхширокоугольной линзой работает ощутимо лучше, чем в прошлом поколении. Детали четче, автофокус точнее. Правильные цвета, хороший контраст и динамический диапазон, но иногда обработка кадра слишком агрессивная. Телефотосенсоры сохраняют файлы в 12-Мп разрешении. Снимки с трехкратным зумированием выглядит естественнее, зато максимальное оптическое увеличение может удивить.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основной модуль

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
1 из 10

Основной модуль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Сверхширокоугольный

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
2 из 10

Сверхширокоугольный

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Трехкратный хум

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
3 из 10

Трехкратный хум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Десятикратный зум

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
4 из 10

Десятикратный зум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Макро

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
5 из 10

Макро

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
6 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
7 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
8 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
9 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
10 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 10

Основной модуль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 10

Сверхширокоугольный

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 10

Трехкратный хум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 10

Десятикратный зум

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 10

Макро

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
7 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
8 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
9 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
10 из 10
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Ночной режим есть для всех камер, но темные линзы зум-сенсоров ограничивают их применение. Фотографии с главного сенсора в автоматическом ночном режиме отличаются резкостью, хорошей детализацией и очень низким шумом. Да и "ширик" снимает отлично, если сравнивать с прямыми конкурентами. В "Галерее" есть функция по улучшению кадров — нейросети обрабатывают их не только с Ultra, но с любой камеры. Правда, результат не столь однозначен, особенно при разглядывании на большом экране.
Как и предшественник, Galaxy S22 Ultra снимает видео в разрешении до 8K при 24 кадрах в секунду — но это скорее демонстрация возможности, чем реальный сценарий. Переключаться между камерами по-прежнему можно лишь при частоте 30 кадров в секунду, так что приходится выбирать между сменой фокусного расстояния и сверхгладкой картиной.

Звук, безопасность и автономность

Схема стереозвучания не изменилась: основной динамик с подпевающим ему разговорным. Но система непростая — в портретной ориентации верхний динамик отрабатывает левый канал, а в альбомной смартфон следит, чтобы соблюдалась правильная ориентация. Аудиоджека нет, это уже привычно, хотя глядя на толстый корпус, снова удивляешься, почему производители говорят о недостатке места для 3,5-мм разъема.
Ultra — один из немногих смартфонов с подэкранным ультразвуковым сканером. Samsung ранее критиковали за эту технологию, но она достигла зрелости, ошибок в распознавании пальцев нет, сканер действует через стекло или пленку. И удобное расположение — не у нижнего края экрана, как у многих производителей. Распознавание по лицу обеспечивает фронтальная 40-Мп камера.
Из новой линейки только S22 Ultra сохранил объем аккумулятора — это 5000 мАч. И предшественник был долгожителем, а здесь еще лучше. Наверное, это единственный актуальный флагман, который дает восемь часов свечения экрана. К вечеру в смешанном режиме использования часто оставалось 40 процентов емкости.
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Сюда вернули 45-ваттную быструю зарядку, которая была у Samsung Galaxy Note20 два года назад. В комплекте блока питания нет, а спешить в магазин за недешевой фирменной не стоит — смартфон поддерживает протокол PD, и с ним работают многие сторонние зарядки. Одной из них удалось восстановить емкость от 0 до 100 процентов за 50 минут. Имеются также беспроводное питание и реверсивная подзарядка.

Итого

Новый Ultra ощутимо дороже предыдущего — базовый вариант обойдется в 115 тысяч рублей, а максимальный — в 155 тысяч. Недешево, но у Samsung свои резоны: электронные комплектующие непрерывно дорожают, да и стилус вернулся в комплект, а он тоже денег стоит. Прием предзаказов продлится до 10 марта (в подарок обещают наушники Galaxy Buds Pro), 11-го смартфоны поступят в свободную продажу. Сэкономят терпеливые — Samsung практически всегда после старта снижает цену посредством акций и прочих предложений.
Можно ли назвать Samsung Galaxy S22 Ultra лучшим Android-смартфоном? И да, и нет — здесь немало особенностей, от габаритов до странного поведения в играх. Но гаджет своих фанатов найдет, учитывая любовь пользователей к идейному вдохновителю новинки Note.
© ИнфографикаSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
© Инфографика
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Опубликовано: Керилл Каримов
 
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