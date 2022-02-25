https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html

Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22

Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 25.02.2022

Теперь со стилусом: обзор самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S22

Технологический гигант Samsung обновил линейку смартфонов Galaxy S, возглавил которую Galaxy S22 Ultra — самый дорогой и продвинутый. С новинкой познакомился... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:07

наука

технологии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Технологический гигант Samsung обновил линейку смартфонов Galaxy S, возглавил которую Galaxy S22 Ultra — самый дорогой и продвинутый. С новинкой познакомился корреспондент РИА Новости.ДизайнВнешне Samsung Galaxy S22 Ultra значительно отличается от других представителей серии — исчез массивный модуль камер, а сам корпус выполнен в ином дизайне. Флагман сделали из стекла и алюминия, причем передняя и задняя панели — из сверхпрочного Gorilla Glass Victus+. Но и это не панацея от потертостей: тестовый экземпляр попал в редакцию с глубокой царапиной посреди экрана.Смартфон очень крупный и тяжелый — управлять им одной рукой практически невозможно, а масса в 228 граммов ощущается в кармане. Оно и понятно: фактически перед нами реинкарнация Note. Об этом говорит и паз под стилус S Pen, в прошлом поколении Ultra такого не было.Цвет — черный, белый зеленый, серый, красный, синий и бордовый. В любом варианте есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68.ДисплейФормально тут дисплей на основе прошлогодней технологии Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Разрешение из-за измененной формы 6,8-дюймовой матрицы теперь 1440 x 3088 пикселей, осталась и возможность его снижения для увеличения автономности.А вот с герцовкой что-то пошло не так. Во-первых, пользователей лишили режима принудительных 120 Гц — либо 60 Гц, либо динамический. Во-вторых, на презентации заявляли, что матрица сможет регулировать герцовку от 1 до 120 Гц. В реальности же смартфон не опускает ее ниже 24 Гц — трудно назвать это недостатком, но все-таки странно.Безусловное достоинство экрана — огромная яркость: 1750 нит в пике. При повседневном использовании вы вряд ли будете выкручивать выше 60-70 процентов, этого хватает практически для всего. Данный параметр нужен еще и для модного формата видео HDR10+. Проблема ШИМ на современных Samsung остро не стоит, но мерцание все-таки есть, особенно на светлом фоне: чувствительные глаза заметят. DC Dimming нет — производитель этот алгоритм не любит из-за трудностей с цветопередачей.Отдельная тема — активный стилус S Pen. Его не нужно докупать, теперь это неотъемлемая часть устройства. Samsung уделяет много внимания развитию данной технологии, ведь она остается по-своему уникальной. Умное перо содержит суперконденсатор, гироскоп и акселерометр. При желании им можно полностью управлять смартфоном. Предусмотрена масса софта для него, распознавание рукописного ввода, отличие степени нажатия и так далее. А если еще и планшет Tab S8 под рукой, то из Ultra получится палитра для рисования.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеРоссиянам одновременно с Европой достанется версия на новом процессоре Exynos 2200: 4 нм, суперядро Cortex-X2, а также видеоускоритель Xclipse 920, созданный вместе с AMD. На него возлагали много надежд, учитывая, что GPU создано на базе AMD RDNA2 — родственника видеосистемы приставок next-gen.В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 900 тысяч баллов, до заветного миллиона — рукой подать. Чип довольно стабилен — производительность в тесте на троттлинг меньше 80% не падала. Нагрев же довольно ощутим, на поверхности корпуса намерили 44 градуса, что чуть выше, чем в среднем у актуальных топовых трубок.Производительность в играх на удивление низкая — популярные тайтлы либо не дают выставить продвинутые настройки графики, либо демонстрирует лаги и подтормаживание картинки. С чем это связано, сказать трудно, скорее всего, — именно с видеосистемой Xclipse 920, под которую еще не оптимизировали софт. Это наверняка быстро исправят.В России будут доступны все версии памяти — 8/128, 12/256, 12/512 и, эксклюзивно в онлайн-магазине Samsung, 12/1024 ГБ. Базовому варианту, откровенно говоря, не хватает накопителя, особенно если снимать видео в высоком разрешении. А ведь с ним можно расширить ОЗУ на 4 ГБ.Флагман Samsung предлагает все существующие мобильные технологии для коммуникации и даже больше. С одним "но" — пресловутого бэнда n79 нет, а значит, в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге 5G работать не будет. Как и технология соединения UWB, которая в Galaxy S22 Ultra есть, но в России она не сертифицирована. Без изменений остался режим DeX, благодаря которому связка смартфон — большой экран дают рабочую среду, а вместе с компьютером появляются и дополнительные функции, вроде ответа на звонок с ПК. Подключение как беспроводное, так и по проводу — быстрому Type-C 3.2.ОС — Android 12 c оболочкой One UI 4.1. Фирменная надстройка стала визуально чище и практически полностью лишена дополнительного софта — "из коробки" нет даже калькулятора, который нужно загрузить из Google Play. Обновления Android этому поколению Galaxy S пообещали на протяжении пяти лет — такого нет даже у гугловских Pixel.КамераТехнически в гаджете все тот же камерный блок, сделавший предыдущее поколение Ultra одним из лучших Android-камерофонов. Это основной датчик на 108 Мп с оптической стабилизацией и лазерной фокусировкой, "ширик" с автофокусом 12 мп и два телефотосенсора, по 10 Мп каждый, с трехкратным и десятикратным зумом. Все нововведения — на программном уровне.Главная камера Samsung ISOCELL HM3 по умолчанию снимает в 12 Мп. Стандартные фотографии отличные: деталей предостаточно, динамический диапазон выдающийся, шума практически нет. Иногда обработка искажает мелкие детали, но баланс белого и цветопередача очень точные, тут нет любимого Samsung "ядерного" цветокора. Сенсор со сверхширокоугольной линзой работает ощутимо лучше, чем в прошлом поколении. Детали четче, автофокус точнее. Правильные цвета, хороший контраст и динамический диапазон, но иногда обработка кадра слишком агрессивная. Телефотосенсоры сохраняют файлы в 12-Мп разрешении. Снимки с трехкратным зумированием выглядит естественнее, зато максимальное оптическое увеличение может удивить.Ночной режим есть для всех камер, но темные линзы зум-сенсоров ограничивают их применение. Фотографии с главного сенсора в автоматическом ночном режиме отличаются резкостью, хорошей детализацией и очень низким шумом. Да и "ширик" снимает отлично, если сравнивать с прямыми конкурентами. В "Галерее" есть функция по улучшению кадров — нейросети обрабатывают их не только с Ultra, но с любой камеры. Правда, результат не столь однозначен, особенно при разглядывании на большом экране.Как и предшественник, Galaxy S22 Ultra снимает видео в разрешении до 8K при 24 кадрах в секунду — но это скорее демонстрация возможности, чем реальный сценарий. Переключаться между камерами по-прежнему можно лишь при частоте 30 кадров в секунду, так что приходится выбирать между сменой фокусного расстояния и сверхгладкой картиной.Звук, безопасность и автономностьСхема стереозвучания не изменилась: основной динамик с подпевающим ему разговорным. Но система непростая — в портретной ориентации верхний динамик отрабатывает левый канал, а в альбомной смартфон следит, чтобы соблюдалась правильная ориентация. Аудиоджека нет, это уже привычно, хотя глядя на толстый корпус, снова удивляешься, почему производители говорят о недостатке места для 3,5-мм разъема.Ultra — один из немногих смартфонов с подэкранным ультразвуковым сканером. Samsung ранее критиковали за эту технологию, но она достигла зрелости, ошибок в распознавании пальцев нет, сканер действует через стекло или пленку. И удобное расположение — не у нижнего края экрана, как у многих производителей. Распознавание по лицу обеспечивает фронтальная 40-Мп камера.Из новой линейки только S22 Ultra сохранил объем аккумулятора — это 5000 мАч. И предшественник был долгожителем, а здесь еще лучше. Наверное, это единственный актуальный флагман, который дает восемь часов свечения экрана. К вечеру в смешанном режиме использования часто оставалось 40 процентов емкости.Сюда вернули 45-ваттную быструю зарядку, которая была у Samsung Galaxy Note20 два года назад. В комплекте блока питания нет, а спешить в магазин за недешевой фирменной не стоит — смартфон поддерживает протокол PD, и с ним работают многие сторонние зарядки. Одной из них удалось восстановить емкость от 0 до 100 процентов за 50 минут. Имеются также беспроводное питание и реверсивная подзарядка.ИтогоНовый Ultra ощутимо дороже предыдущего — базовый вариант обойдется в 115 тысяч рублей, а максимальный — в 155 тысяч. Недешево, но у Samsung свои резоны: электронные комплектующие непрерывно дорожают, да и стилус вернулся в комплект, а он тоже денег стоит. Прием предзаказов продлится до 10 марта (в подарок обещают наушники Galaxy Buds Pro), 11-го смартфоны поступят в свободную продажу. Сэкономят терпеливые — Samsung практически всегда после старта снижает цену посредством акций и прочих предложений.Можно ли назвать Samsung Galaxy S22 Ultra лучшим Android-смартфоном? И да, и нет — здесь немало особенностей, от габаритов до странного поведения в играх. Но гаджет своих фанатов найдет, учитывая любовь пользователей к идейному вдохновителю новинки Note.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung, google, google android