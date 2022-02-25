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Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт
Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт
Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс"... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:06
2022-02-25T16:06
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
украина
еврокомиссия
евросоюз
sukhoi superjet
санкции
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины пообещали России новые жесткие санкции. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.По словам Балдина, риски от санкций так или иначе будут переложены и на отправителей, и на получателей грузов, но европейские запреты не затронут российские самолеты Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100."Эксплуатация воздушных судов, произведённых в Советском Союзе и России, позволяет авиакомпаниям работать на российских и зарубежных рынках грузовых перевозок, решать логистические задачи, не подвергая клиентов санкционным рискам со стороны международного сообщества. Поэтому вероятно, что из-за санкций спрос на отечественные самолеты лишь возрастет", - сказал он.
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, sukhoi superjet, санкции
16:06 25.02.2022
 
Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт

Директор авиакомпании "Геликс" Балдин: санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут".
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины пообещали России новые жесткие санкции. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.
По словам Балдина, риски от санкций так или иначе будут переложены и на отправителей, и на получателей грузов, но европейские запреты не затронут российские самолеты Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
"Эксплуатация воздушных судов, произведённых в Советском Союзе и России, позволяет авиакомпаниям работать на российских и зарубежных рынках грузовых перевозок, решать логистические задачи, не подвергая клиентов санкционным рискам со стороны международного сообщества. Поэтому вероятно, что из-за санкций спрос на отечественные самолеты лишь возрастет", - сказал он.
Представители авиакомпании Airbus - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:29
В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзSukhoi SuperjetСанкции
 
 
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