https://ria.ru/20220225/samolety-1775089284.html

Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт

Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт - РИА Новости, 25.02.2022

Новые санкции ЕС усилят спрос на российские самолеты, считает эксперт

Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс"... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:06

2022-02-25T16:06

2022-02-25T16:06

экономика

урсула фон дер ляйен

россия

украина

еврокомиссия

евросоюз

sukhoi superjet

санкции

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет Евросоюза на продажу в Россию самолетов и оборудования увеличит спрос на отечественные воздушные суда, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины пообещали России новые жесткие санкции. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.По словам Балдина, риски от санкций так или иначе будут переложены и на отправителей, и на получателей грузов, но европейские запреты не затронут российские самолеты Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100."Эксплуатация воздушных судов, произведённых в Советском Союзе и России, позволяет авиакомпаниям работать на российских и зарубежных рынках грузовых перевозок, решать логистические задачи, не подвергая клиентов санкционным рискам со стороны международного сообщества. Поэтому вероятно, что из-за санкций спрос на отечественные самолеты лишь возрастет", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, урсула фон дер ляйен, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, sukhoi superjet, санкции