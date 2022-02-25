https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html

Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании

Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании - РИА Новости, 26.02.2022

Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании

Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:38

2022-02-26T00:01

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, сообщает Росавиация.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании."Двадцать пятого февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении."Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России", — добавляет ведомство.В Росавиации отметили, что Россия направила авиавластям Великобритании предложение провести консультации о полетах между странами, они отказались."Вчера в соответствии с нормами международного права с целью обсуждения вопроса выполнения полетов между двумя странами в адрес авиационных властей Великобритании было направлено предложение провести консультации. Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ", — говорится в сообщении."Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", — добавляет ведомство.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/trass-1773818186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, россия, новости - туризм