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Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком
Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком - РИА Новости, 25.02.2022
Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком
Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, за время работы акцией воспользовались... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:04
2022-02-25T10:04
2022-02-25T11:05
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
зарина догузова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, за время работы акцией воспользовались около 700 тысяч россиян, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", - приводятся слова Догузовой в сообщении ведомства."Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - добавила она.Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. В его рамках туристы могут отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз - с момента начала навигации по 1 июня.Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка - мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, зарина догузова
10:04 25.02.2022 (обновлено: 11:05 25.02.2022)
Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком
Продажи по программе туристического кешбэка закроются в ночь на 1 марта
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, за время работы акцией воспользовались около 700 тысяч россиян, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", - приводятся слова Догузовой в сообщении ведомства.
"Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - добавила она.
Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России
18 января. В его рамках туристы могут отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз - с момента начала навигации по 1 июня.
Запущенная Ростуризмом
в 2020 году программа туристического кешбэка - мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма.
Опубликовано: Влада Копылова