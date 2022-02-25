https://ria.ru/20220225/rosturizm-1774965387.html

Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком

Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком - РИА Новости, 25.02.2022

Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком

Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, за время работы акцией воспользовались... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:04

2022-02-25T10:04

2022-02-25T11:05

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

зарина догузова

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, за время работы акцией воспользовались около 700 тысяч россиян, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", - приводятся слова Догузовой в сообщении ведомства."Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - добавила она.Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. В его рамках туристы могут отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз - с момента начала навигации по 1 июня.Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка - мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма.

https://ria.ru/20220222/otdykh-1774112880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, зарина догузова